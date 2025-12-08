Director General de la PDI participa en 93ª Asamblea General de Interpol en Marruecos

El director general de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Eduardo Cerna, representó a Interpol Chile en la 93ª Asamblea General de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), realizada entre el 24 y 27 de noviembre en Marrakech, Marruecos.

La autoridad estuvo acompañada por el general director de Carabineros de Chile, Marcelo Araya, en la primera participación de la institución uniformada en este encuentro mundial.

En su exposición destacó la necesidad de abordar el crimen organizado desde una lógica de cooperación global. “No podemos seguir hablando y generando propuestas para el futuro si el problema del crimen y las nuevas conductas delictivas son del presente. Ninguna propuesta puede quedar para mañana, todo debe ser hoy”, señaló.

Cerna enfatizó que la seguridad internacional requiere respuestas inmediatas y coordinación efectiva: “Somos los encargados de la seguridad del mundo”.

Primera participación de Carabineros

Araya valoró la invitación a la asamblea y afirmó que su presencia responde a la importancia del trabajo integrado entre instituciones. “El Estado chileno y sus instituciones coadyuvantes deben estar en sintonía de la integración e interoperabilidad”, indicó.

Añadió que la labor de Carabineros hoy trasciende la presencia territorial: “La institución tiene una estructura de análisis criminal, investigación delictual e inteligencia policial respetable. La información generada es útil para la persecución penal”.

Durante la asamblea, Cerna y Araya sostuvieron reuniones con el embajador de Chile en Marruecos, Alberto Rodríguez, y con el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, abordando el contexto global del crimen organizado y la importancia del intercambio de información.

Cerna también encabezó encuentros bilaterales con autoridades policiales de Australia, Países Bajos, Francia, Japón, Turquía y Canadá, donde se revisaron materias como seguridad fronteriza, verificación de identidad, ciberdelincuencia, lavado de activos y fenómenos criminales emergentes.

Se destacó la cooperación existente en investigaciones como “Minnie-Water” y “Código Sombra”, desarrolladas junto a la Policía Federal Australiana.

Asimismo, se reunió con el director general de la Policía Nacional de Colombia, Brigadier General William Rincón, para avanzar en un convenio de intercambio de información e integración de equipos de huella balística Ibis.

En la jornada final, la Asamblea General eligió al inspector general de la Policía Francesa, Lucas Philippe, como nuevo presidente de Interpol por un periodo de cuatro años.

La próxima versión del encuentro se realizará en 2026 en Hong Kong, China.