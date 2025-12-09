Discusión sobre la Modernización del Sistema Nacional de Servicios de la Salud avanza en comisión de Salud del Senado

El senador y presidente de la Comisión de Salud, Iván Flores (DC), abordó esta jornada la discusión que se gestó durante la sesión de la comisión que dirige, y en la cual se revisó el proyecto que moderniza el Sistema Nacional de Servicios de la Salud, entre otras materias.

Al respecto, y consultado sobre los plazos, el parlamentario expresó que no veía un retraso en el trámite de los proyectos. “Es parte del debate natural. Mañana vamos a convocar extraordinariamente para votar todos los transitorios , espero, del proyecto de Modernización de los Sistemas y Servicios de Salud”, expresó.

“Creo que lo vamos a resolver, y está quedando solamente en el debate la cuestión de cómo incluir a las mutualidades y algunas fundaciones como la FALP, por ejemplo, la Fundación López Pérez, que es especialista en cáncer, y otras como Coaniquem, en fin, para que puedan ser contratadas directamente con Fonasa tal como lo hacen cualquier clínica”, indicó.

De hecho, expresó sobre esto, “el director de Fonasa informó que alrededor de 80 clínicas en todo el país ya han firmado convenios con Fonasa, pensando en la modalidad complementaria además de la Libre Elección, que es lo que viene, para que los pacientes de Fonasa no tengan que estar amarrados a un hospital hasta cuando tenga cupo, sino que puedan recurrir a un segundo prestador y además de ver cómo segundo prestador GES”.

En esto, Flores expresó que las mutuales podrán ayudar en fortalecer Salud en materia de listas de espera, entre otras áreas.

“Estoy convencido de que las mutuales, teniendo capacidad instalada más que suficiente, además de atender a los accidentes de trabajo que es su obligación, pueden ayudar a resolver las listas de espera y también en el caso de algunas prestaciones al tramo A de Fonasa, que son los más vulnerables”, señaló.

Fortalecimiento a la Superintendencia de Salud

En materia del Fortalecimiento a la Superintendencia de Salud, otro punto en tabla que discutieron y en donde expuso el superintendente, Víctor Torres, el parlamentario expresó que esta tramitación “va a ser rápido”.

“Lo que acordamos fue escuchar a algunos expertos, nos sugirieron que escucháramos a los mismos que ya fueron a la Cámara, pero los colegas Chahuán, Gahona y Castro ya presentaron una lista, yo le di una mirada, coincido con un par de nombres, por lo tanto yo creo que mañana ya tenemos resuelta la lista y en una o dos semanas los tenemos escuchados todos y empezamos a votar”, señaló.

“Es un proyecto bastante simple, es muy ambicioso, es de largo alcance, va a generar un cambio total en la supervigilancia de las prestaciones de salud”, señaló, dándole "colmillos, uñas y musculatura a la Superintendencia de Salud para que pueda sancionar, para que pueda apretar y no termine la ciudadanía judicializando su problema".

“Creo que va a tener un buen cambio, estamos en el segundo trámite constitucional”, señaló, añadiendo que va a correr rápido su tramitación.