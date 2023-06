Diversidades sexuales: 10% de los chilenos dice sentirse parte de la comunidad LGBT+ y 65% está a favor de la adopción homoparental

La empresa de investigación Ipsos lanzó una nueva versión del informe “Orgullo LGBT+ 2023″, estudio que busca ahondar en la percepción de la sociedad en cuanto a las diversidades sexuales a nivel mundial y así conocer nuevos aspectos y tendencias sobre la comunidad disidente en Chile y en otros países. Y es que según el subgerente de Estudios Públicos, Miguel Ángel Pinto, si bien hoy existe acuerdo sobre la necesidad de que las desigualdades de todo tipo “les hacen mal a nuestras sociedades, en muchos países la percepción es que siguen aumentando en lugar de retroceder”.

La encuesta, que se realizó a 22.514 personas en 30 países, concluyó que el 9% dijo ser parte de la comunidad LGBT+, cifra que se compone de quienes se identifican como lesbianas, gays u homosexuales, bisexuales, pansexuales/omnisexuales, asexuales, transgénero, no binario/género no conforme/género fluido. Brasil (15%) y España (14%) son los países que encabezan el listado, mientras que Perú (4%) ocupa el último lugar del ranking.

En Chile, el 10% de los encuestados dijo ser parte del colectivo LGBT+. De estos, el 3% de los adultos se identifica como transgénero, no binario, género fluido o diferente de masculino y femenino, igualando en porcentaje con países como Francia, Brasil, Canadá o Japón. Mientras que la misma cifra (3%) se declara lesbiana, gay u homosexual y el 4% bisexual.

El estudio también reveló grandes diferencias generacionales en cuanto a la identidad de género y orientación sexual. Por ejemplo, el 10% en Chile que pertenece a la comunidad LGBT+ aumenta hasta 24% en la generación Z (nacidos después de 1996), mientras que cae a 2% entre los pertenecientes a la generación baby boomer (nacidos entre 1948 y 1964) y la generación X (1965-1980). Los millennials (1981-1995), por otro lado, se ubican cerca del promedio país, con 9%.

“Creemos que esto da cuenta de cómo la cultura ha ido transitando hacia una mayor tolerancia y aceptación de la diversidad, que tiene una de sus expresiones en las diferencias generacionales”, expresó Pinto.

Visibilidad de la comunidad LGBT+

El estudio también arrojó que la visibilidad de las personas LGBT+ ha aumentado en los últimos dos años. Del promedio de todos los países encuestados, el 47% dice tener un familiar, amigo o compañero de trabajo que es lesbiana/gay/homosexual. Un ítem que tuvo un aumento de cinco puntos en comparación a la última medición de 2021. En la misma línea, el 26% dijo conocer a alguien que es bisexual; el 13% dice que conoce a alguien que es transgénero, y el 12% dice que conoce a alguien que no es binario, de género no conforme o de género fluido.

En Chile, seis de cada 10 chilenos (61%) tiene un familiar, amigo/a o colega de trabajo que se identifica como lesbiana/gay/homosexual, mientras que 29% conoce a alguien que se declara bisexual. Bajo la misma consigna, un 15% conoce a personas transgénero o no binarias. Aquí también existen importantes diferencias generacionales y de género. Por ejemplo, las mujeres chilenas son más propensas a decir que conocen a alguien gay, lesbiana u homosexual que los hombres (54%).

Ante este escenario, Pinto recalca que, en general, las opiniones sobre estos asuntos tienden a cambiar muy poco en periodos cortos de tiempo. “Si comparamos las opiniones con las del 2021, año que hicimos también este estudio, vemos que los cambios son muy menores a nivel de Chile como del resto de países. Ciertamente, la opinión varía según las distintas generaciones, lo que indica que los cambios se dan en el mediano o largo plazo, ya que los grupos más jóvenes (centennials, millennials) tienen opiniones más abiertas y liberales que los grupos de mayor edad”.

Matrimonio del mismo sexo

La encuesta también ahondó en el matrimonio y crianza del mismo sexo, donde pudo evidenciar que en la mayoría de los países el apoyo a esta materia es mayoritario, aunque no total. Específicamente en Chile, un 65% de los chilenos encuestados cree que las parejas del mismo sexo deben poder casarse legalmente, instalándose como el segundo país latinoamericano con el porcentaje más alto, superado por Argentina (70%) y superando el promedio global (56%). Además, un 18% piensa que deben poder tener algún reconocimiento legal, pero no casarse, mientras que solo un 6% opina que las parejas del mismo sexo no deberían poder casarse ni tener reconocimiento legal.

En cuanto a la adopción por parte de parejas del mismo sexo, el 65% de las personas encuestadas en Chile asegura estar a favor de este mecanismo, siendo el tercer país latinoamericano con mayor aprobación, por detrás de Argentina (71%) y Brasil (69%). En oposición, 30% de los chilenos se mostró en desacuerdo con la idea y sólo un 6% se manifestó indeciso. A nivel mundial, el promedio indica que el 64% está a favor, el 28% en contra y el 8% no tiene una postura clara al respecto.

Dentro de los países donde menos aceptación existe hacia la adopción de niños y niñas por parte de parejas del mismo sexo están Polonia (33%) y Turquía (35%).

“Si bien los números muestran una mayoría que acepta la adopción monoparental, no deja de ser considerable que el 35% manifieste su oposición, ya que habla de una sociedad que sigue dividida en términos valóricos. Hay un desafío pendiente en términos de aceptar la diversidad y terminar con la discriminación, pero también de generar leyes en contextos políticos y sociales donde no hay una mayoría absoluta”, añade el subgerente de Ipsos.

El 66% de los chilenos cree que las parejas del mismo sexo son tan capaces como cualquier otra de criar exitosamente a un menor de edad, superando levemente el promedio global (65%). En el mundo, las personas pertenecientes a la generación Z son las que se muestran más a favor de esta idea, con un 69%, y las que menos aprobación le dan son los baby boomers, con 62%.

Asuntos transgénero

Chile se mostró como el cuarto país a nivel mundial donde más personas piensan que la comunidad transgénero sufre discriminación en nuestra sociedad (79%), solo superados por Perú (81%), Colombia (82%) y Portugal (85%). Ante esto, ocho de cada 10 chilenos dijeron que las personas transgénero deben estar protegidas contra la discriminación en el empleo, la vivienda y el acceso a negocios como restaurantes y tiendas. Por otro lado, 14% de los chilenos dijo estar en desacuerdo con que las personas transgénero estén protegidas de la discriminación.

También se evidenció que un 72% de los encuestados nacionales se mostró de acuerdo en permitir a los adolescentes transgénero la entrega de atención que afirme su género, como asesoramiento y tratamiento de reemplazo hormonal, siendo el segundo país del ranking con mayor porcentaje, sólo por detrás de Tailandia (75%). Sobre el uso de instalaciones de un sólo sexo (por ejemplo baños públicos), el 60% de los chilenos cree que las personas trans deben poder utilizar el que corresponda al género con el que se identifican.

“En términos de las disidencias vemos que existe un tercio de la población que sigue siendo muy conservadora y que no está de acuerdo con los cambios que se proponen en términos de la adopción monoparental y otro tipo de regulaciones. Si bien no son la mayoría, es suficiente para tener un país más bien dividido por estas causas y donde los avances requieren de consenso”, cerró la autoridad.