DMC anuncia vientos que podrían alcanzar rachas de 100km/h: seis regiones del país se verán afectadas

“Estamos como en agosto del año pasado”: climatólogos advierten fuerte viento en Santiago y las comunas más amenazadas

De acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), algunas regiones de la zona norte y la zona sur de Chile presentarán fuertes ráfagas de viento. Estas podrían alcanzar rachas de hasta 100 km/h.

En la zona norte, la DMC publicó un aviso meteorológico que da cuenta de un “viento normal a moderado”. Las regiones afectadas serán las de Tarapacá, Antofagasta , La Araucanía, Los Ríos, Los Lagos y Aysén.

Así, los vientos comenzarán desde la mañana de este lunes 8 de septiembre hasta la noche del martes 9 de septiembre.

Zona norte

Acorde con la DMC, en Tarapacá, la zona del litoral tendrá para este lunes vientos de 25-40 km/h. En la pampa, los vientos serán de 25-40 km/h para el martes 9.

Para la Región de Antofagasta, el litoral presentará para este lunes vientos de 25-40 km/h con rachas de 60. Lo mismo se registra para el martes 9. Por otro lado, la pampa tendrá para este lunes y martes vientos de 25-40 km/h con rachas de 60.

Respecto a la zona sur, la DMC actualizó el aviso por “viento normal a moderado“, el que responde a la condición sinóptica de sistema frontal. La medida estará vigente desde la noche del lunes 8 de septiembre hasta la mañana del miércoles 10.

Zona Sur

Para la Región de La Araucanía, el sector del litoral presentará vientos de 40-60 km/h con rachas de 80. Esto para el lunes 8 y el martes 9. Para la cordillera costa, la DMC registra para este lunes vientos de 60-80 km/h con rachas de 80. Y para este martes 9, habrán vientos de 40-60 km/h con rachas de 80.

El sector de valle tendrá vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 para este martes 9. Y para la precordillera, habrán vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 para el miércoles 10.

En el caso de la Región de Los Ríos, en la zona litoral, para el lunes y el martes, habrán vientos de 40-60 km/h con rachas de 70. Para la cordillera costa, los vientos serán de 40-60 km/h con rachas de 70 para el lunes y el martes 9.

Finalmente, para la precordillera, el lunes los vientos serán de 40-60 km/h con rachas de 70.

En el caso de la Región de Los Lagos, en la zona litoral se registrarán vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 para este lunes 8 y martes 9. En el sector cordillera costa, los vientos serán de 40-60 km/h con rachas de 80 para ambos días.

Para Chiloé, los vientos alcanzarán los 40-60 km/h con rachas de 80 para el lunes y para el martes 9, los vientos serán de 40-60 km/h con rachas de 70. Por su lado, el litoral interior tendrá vientos de 40-60 km/h con rachas de 70 para el lunes 8 y martes 9.

Por último, la zona insular norte de la Región de Aysén tendrá vientos de 40-60 km/h con rachas de 100 para este lunes 8 y vientos de 40-60 km/h con rachas de 80 para el martes 9.