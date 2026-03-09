SUSCRÍBETE
    Nacional

    Dorothy Pérez cuestiona en comisión proyecto que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos en el Senado

    La contralora planteó una serie de reparos al diseño institucional del proyecto, especialmente respecto del impacto que podría tener sobre la autonomía de organismos constitucionales.

    Por 
    Javiera Ortiz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    La Comisión de Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado continuó este lunes el debate general del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Datos.

    La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, busca mejorar la forma en que el Estado gestiona, comparte e integra información entre organismos públicos. En específico, busca establecer una estructura de gobernanza para que las instituciones del Estado puedan interoperar y compartir datos de manera segura, con estándares comunes y a lo largo de todo el ciclo de vida de la información.

    A la sesión asistió la contralora general de la república, Dorothy Pérez, quien planteó una serie de reparos al diseño institucional del proyecto, especialmente respecto del impacto que podría tener sobre la autonomía de organismos constitucionales.

    “Este proyecto presenta una situación que a nuestro juicio es anómala y que es que una dependencia interna de un ministerio es quien impartirá las instrucciones acerca de la gestión de los sistemas de datos incluyendo los sistemas propios de la Contraloría, su arquitectura, sus sistemas, su funcionamiento sin que nuestra opinión al efecto sea vinculante”, apuntó Pérez.

    Adicionalmente, apuntó que habrían eventuales riesgos asociados a la interoperabilidad total de los sistemas, especialmente en materias de fiscalización y confidencialidad.

    “Eventualmente un servicio podría negarse a entregar información alegando que ya está en una plataforma digital, lo que tendría implicancias legales en los procesos de fiscalización”, explicó.

    Asimismo, cuestionó el informe financiero del proyecto, indicando que no se consideran todos los costos asociados al desarrollo de nuevas plataformas y sistemas de interoperabilidad.

    “La verdad es que el informe financiero según nuestro análisis no se pronuncia de todos los gastos que tienen que desembolsar los integrantes del sistema por eventuales desarrollos propios o necesidades de mejora de interoperabilidad”, señaló.

    “Eso no está contemplado en el proyecto. Tampoco existe en el informe financiero, ningún dimensionamiento de la cantidad de datos y del tamaño de la plataforma que debiera desarrollarse y construirse. Por ende, nos parece que no nos parece muy razonable o prudente pensar que este proyecto no genera mayor gasto fiscal como se sostiene”, zanjó.

    En tanto, el senador Juan Antonio Coloma planteó que el objetivo debe ser evitar una centralización excesiva de los datos y mantener el foco en la coordinación entre sistemas. “La filosofía aquí es la interoperabilidad y no la centralización (...) es necesario revisar con detalle cómo se definirá ese concepto en la legislación”, apuntó.

    En la misma línea, el senador Kenneth Pugh destacó la importancia de avanzar hacia sistemas interoperables que permitan modernizar la gestión pública. “La interoperabilidad con una identidad digital robusta es la clave del sistema digital de la República Digital”, afirmó. ￼

    El parlamentario además puso como ejemplo el modelo de Estonia, país considerado referente mundial en gobierno digital, que ha desarrollado sistemas de intercambio de datos entre instituciones públicas mediante tecnologías de seguridad y criptografía.

