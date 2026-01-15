SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Dos menores de edad detenidos tras demolición de sede deportiva en Lo Espejo: estaría asociada al narcotráfico

    Desde Carabineros precisaron que el sector "es un foco delictual importante”, donde existía una “venta permanente de drogas”.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    La mañana de este jueves, Carabineros junto a funcionarios de la Municipalidad de Lo Espejo y de la Delegación Presidencial, desalojaron una sede de un club deportivo que estaría vinculada al narcotráfico.

    Según explicó el coronel Jorge Molina, de la Prefectura Santiago Rinconada, existían “denuncias graves” respecto a que en el lugar habría “venta permanente de drogas”.

    “Es un foco delictual importante”, sostuvo la autoridad policial, asegurando que en el sector operan “grupos organizados para la comisión del delito”.

    En el operativo se presentaron disturbios. Según indicó Molina, se prendieron barricadas en la calle para impedir la demolición de la sede. Eso sí, recalcó que no hubo disparos ni heridos.

    Por estos hechos, dos menores de edad, de 15 y 16 años, fueron detenidos.

    El coronel ofreció “disculpas” a los vecinos del sector, por los ruidos y molestias que generó el operativo. “Es un sector complejo, con presencia de droga, narcotráfico, de disparos injustificados, y de ahí la importancia de la intervención de Carabineros”, sostuvo.

