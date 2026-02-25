Dos salas de cine, laboratorios de restauración y talleres: presentan concesión para la construcción de nueva Cineteca Nacional

Hasta la calle Matucana en el centro de Santiago, a un costado del Museo de la Memoria, llegó la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa y el gobernador regional, Claudio Orrego, para la entrega de la concesión del terreno para la construcción de la Cineteca Nacional de Chile durante este miércoles.

La titular de Cultura precisó que se proyecta el desarrollo de una infraestructura que triplica los actuales 1.551 metros cuadrados de la Cineteca ubicada temporalmente en el Centro Cultural la Moneda: serán 5.500 metros cuadrados que serán destinados a “resguardar, preservar, conservar el patrimonio fílmico chileno”, destacó.

“Esta concesión gratuita al Servicio del Patrimonio nos va a permitir saldar una deuda histórica que tiene el Estado de Chile”, valoró la ministra.

La institución, creada en 2006 para salvaguardar y difundir el patrimonio cinematográfico y audiovisual del país, pasó a ser parte de las instituciones patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat) del ministerio en marzo de 2025.

El proyecto contempla una inversión estimada superior a $22.000 millones en diseño y ejecución, cuya nueva infraestructura considera dos salas de cine, mediateca, laboratorios de restauración, talleres y depósitos especializados.

“Nos vamos a sumar con una Cineteca Nacional que es una infraestructura pública de primer nivel y vamos a ir acortando las brechas en poder seguir dotando de infraestructura patrimonial a la ciudadanía y que esto sea en espacios donde nos podamos encontrar en torno al cine nacional”, sostuvo Arredondo.

En tanto, Figueroa destacó la recuperación del terreno fiscal donde se construirá la nueva cineteca y precisó que el plan es consolidar el sector de Matucana como un polo cultural para la Región Metropolitana. “El acceso a la cultura también es una cuestión de justicia y este entorno se merece una revitalización”, señaló.

“Esto ha sido un foco de delincuencia e inseguridad y la mejor manera de resolver ese problema de inseguridad es dándole vida a los espacios y el proyecto de la cineteca lo que va a hacer es que acá circule gente, se circulen familias, el espacio público sea usado”, agregó.

En esa misma línea, Orrego valoró la decisión transversal del Gobierno Regional de destinar aquel terreno para la construcción de la Cineteca. “Esta unión es bastante histórica, porque la totalidad de los consejeros y consejeras regionales de Santiago, de todos los colores políticos, fueron capaces de ponerse de acuerdo en que este era un buen destino para este territorio”, destacó.