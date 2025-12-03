Dueño de casa muere baleado en su hogar en zona rural de Los Álamos

Un hombre de 38 años murió en su domicilio tras un ataque de desconocidos durante la noche en una zona rural de la comuna de Los Álamos.

El fiscal jefe de Lebu, Pablo Acevedo, lideró las primeras diligencias en el sitio del suceso.

Fueron al menos tres los sujetos que irrumpieron en la casa de la víctima, en el sector Ranquilco.

El hombre vivía con una mujer y un menor que no resultaron heridos.

Por disposición del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Concepción siguen trabajando para esclarecer lo ocurrido.