VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Dueño de casa muere baleado en su hogar en zona rural de Los Álamos

    Fueron al menos tres los sujetos que irrumpieron en la casa de la víctima, en el sector Ranquilco.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Un hombre de 38 años murió en su domicilio tras un ataque de desconocidos durante la noche en una zona rural de la comuna de Los Álamos.

    El fiscal jefe de Lebu, Pablo Acevedo, lideró las primeras diligencias en el sitio del suceso.

    Fueron al menos tres los sujetos que irrumpieron en la casa de la víctima, en el sector Ranquilco.

    El hombre vivía con una mujer y un menor que no resultaron heridos.

    Por disposición del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones junto a peritos del Laboratorio de Criminalística Concepción siguen trabajando para esclarecer lo ocurrido.

    Más sobre:PolicialPDILos ÁlamosFiscalía Biobío

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Devoción por Toy Story 3, desprecio por Paul Dano: la curiosa lista de Tarantino con las mejores cintas del siglo XXI

    Familia Fürst vende casi el 1% de Mall Plaza para seguir comprando acciones en Falabella

    SMU, matriz de Unimarc, anuncia plan estratégico por $370 mil millones

    Codelco y Glencore sellan acuerdo para construir fundición de cobre en 2030 en la Región de Antofagasta

    SAG suspende importaciones de productos de cerdo desde España por brote de peste porcina africana

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana

    Lo más leído

    1.
    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    De Amparo Noguera a Elicura Chihuailaf: Más de 230 figuras de la cultura y las artes firman carta en apoyo a Jeannette Jara

    2.
    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    A horas de que se cumpla el plazo de desalojo, gobierno anuncia que expropiará 100 hectáreas de la megatoma de San Antonio

    3.
    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    Justicia condena al Estado a pagar indemnización casi $500 millones a dueños de ex Fuente Alemana por falta de servicio tras estallido

    4.
    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    5.
    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Comienza la Caravana Navideña Coca Cola 2025: revisa las fechas y recorrido por comuna

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Trump le da un ultimátum a Maduro para salir del poder hasta el viernes: qué pidió Venezuela a cambio

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    Quién era el joven que entró a la jaula de una leona en Brasil y falleció tras ser atacado por el animal

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    90% de probabilidad de lluvia en la Región Metropolitana: qué día vuelven las precipitaciones

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    “Esenciales para la humanidad”: qué significa que la OMS reconozca los fármacos adelgazantes como Ozempic

    Servicios

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de segunda vuelta

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Comienzan los pagos para vocales de mesa de las elecciones de noviembre

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Sunderland por TV y streaming

    Comisión de Educación del Senado aprueba en particular proyecto de ley sobre convivencia escolar
    Chile

    Comisión de Educación del Senado aprueba en particular proyecto de ley sobre convivencia escolar

    Dueño de casa muere baleado en su hogar en zona rural de Los Álamos

    Dueños de megatoma dan los primeros pasos para iniciar batalla judicial con el gobierno tras anuncio de expropiación

    Familia Fürst vende casi el 1% de Mall Plaza para seguir comprando acciones en Falabella
    Negocios

    Familia Fürst vende casi el 1% de Mall Plaza para seguir comprando acciones en Falabella

    SMU, matriz de Unimarc, anuncia plan estratégico por $370 mil millones

    Codelco y Glencore sellan acuerdo para construir fundición de cobre en 2030 en la Región de Antofagasta

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año
    Tendencias

    Cómo ver tu Spotify Wrapped 2025: lo que debes saber del resumen musical más esperado del año

    Esta es la palabra del año 2025, elegida por el Diccionario Oxford

    “Chile ha destrozado mi cambio físico”: todas las comidas que probó Ibai en su visita a Santiago

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”
    El Deportivo

    El objetivo de Pablo Lemoine y los Cóndores tras el sorteo de Australia 2027: “Nuestra final del mundo es Hong Kong”

    Revisa cómo quedó la tabla de la Liga de Primera tras el empate entre la U y Coquimbo Unido

    A capacidad máxima y con público visitante: Cobreloa define el aforo para la final ante Deportes Concepción

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif
    Finde

    Un día en Qatar: descubriendo el laberíntico mercado de Souq Waqif

    Palettas presenta entretenida línea de helados inspirados en icónicos personajes de Disney

    AC Hotel Santiago Cenco Costanera presenta su fiesta de Año Nuevo 2026 con buffet premium y celebración en rooftop

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana
    Cultura y entretención

    Mr. Bungle aterriza en Concepción como parte de su gira sudamericana

    El infierno personal de Anthony Hopkins en sus memorias: alcoholismo, soledad y la redención del “chico estúpido”

    Spotify Wrapped 2025: revelan los artistas más escuchados en el mundo y Bad Bunny retoma el liderazgo

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”
    Mundo

    Machado culpa a Maduro del despliegue militar de EE.UU. en el Caribe: “Se le ofreció retirarse y se ha negado”

    Frank Bradley, el almirante estadounidense en la mira por cuestionado ataque a embarcación en el Caribe

    Nasralla supera el millón de votos y aumenta ventaja sobre Asfura en presidenciales de Honduras

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”
    Paula

    Bárbara Sepúlveda: “Para una correcta implementación de la ley contra la violencia hacia las mujeres se requiere mucha voluntad política”

    Trastornos alimentarios: el problema de salud pública que Chile no está enfrentando

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón