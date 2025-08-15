Durán apunta contra Arengazo no autorizado de la Garra Blanca: “Creen que esto es una autoconvocatoria ilimitada”

Este viernes, un arengazo convocado por la barra del club Colo Colo, conocida como la Garra Blanca, se realizó en la Región Metropolitana sin autorización de la Delegación Presidencial, lo que generó la intervención de Carabineros y la detención de algunas personas.

El delegado presidencial, Gonzalo Durán, explicó que “quienes no quieren cumplir con la ley, creen que esto es una autoconvocatoria ilimitada, y no se hacen cargo de las externalidades que esto genera en la población, tenemos la responsabilidad de coordinar con Carabineros para resguardar la seguridad”.

Según Durán, el club solicitó realizar un arengazo para el jueves, “el cual autorizamos, pero este culminó con muy pocas personas asistiendo”. En ese sentido, señaló que “hubo una convocatoria de la Garra Blanca para hoy, el cual no cuenta con autorización de la delegación presidencial, y por eso se dispuso servicios policiales que permitieran contener la situación y reducir las externalidades que genera a la comunidad del entorno”.

El delegado agregó que aproximadamente “hay alrededor de 3 mil personas, esto está siendo monitoreado por Carabineros, estoy en contacto permanente con el general a cargo.

“Se han producido algunos incidentes, hay algunas personas detenidas”, explicó.

Durán precisó que cuando se autorizan estos eventos, la intención es que las convocatorias se realicen dentro del estadio, “con guardias privados, ticketeras para ver quienes participan y poder tener mayor control”.

Finalmente, subrayó que los problemas de coordinación entre la barra y el club “no son una competencia nuestra”.

Desde Carabineros de Chile confirmaron que a las inmediaciones del Estadio Monumental llegaron unas 6 mil personas aproximadamente, de los cuales 18 resultaron detenidos por desórdenes aislados.