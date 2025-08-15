Emergencia en Providencia: fuga de gas provoca despliegue de bomberos

La tarde de este viernes, personal de Bomberos de Chile se desplegó en la intersección de las calles Seminario y De Las Claras por una fuga de gas, en Providencia, Región Metropolitana.

Según información preliminar, podría tratarse de una rotura por trabajos concretados en el lugar , lo que ha requerido el despliegue de al menos cuatro compañías de Bomberos para contener la emergencia.

Desde la Municipalidad de Providencia explicaron que esto se originó cuando una empresa, que estaba realizando trabajos, dañó una cañería.

También confirmaron que se registran cortes de tránsito en el perímetro afectado, al mismo tiempo que miembros de seguridad municipales se han dispuesto en la zona.

De acuerdo a la institución, Bomberos está a cargo de la emergencia y ordenó la evacuación preventiva de algunos vecinos de la comuna.

Respecto a si hay un número establecidos de vecinos afectados, explicaron que aún no se ha logrado determinar.

NOTICIA EN DESARROLLO...