Cable de acero y un auto robado: autoridades detallan cómo se concretó la fuga de tres reos desde la cárcel de Valparaíso

Cable de acero y un auto robado: autoridades detallan cómo se concretó la fuga de tres reos desde cárcel de Valparaíso

Tras darse a conocer la fuga de tres reos de la cárcel de Valparaíso, durante la mañana de este viernes las autoridades habrían entregado mayores antecedentes de cómo se produjo su escape.

Jairo González Miranda, Juan González Quezada y Claudio Fornes Vicuña, serían las identidades de los sujetos que habrían escapado del recinto. Según detalló el director (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, dos de ellos están condenados por presidio perpetuo calificado.

Respecto al escape en sí, Pérez detalló que los reclusos habrían escapado aproximadamente a las 2:30 de la madrugada de este viernes desde el módulo 105, uno de los que congrega a algunos de los apresados de mayor peligrosidad del recinto.

En el lugar un cuarto sujeto no habría intentado acompañar a los demás, lo que estaría siendo investigado.

“Tres reclusos condenados del Complejo Penitenciario de Valparaíso escalan desde su celda cortando barrote hacia el cuarto nivel del módulo ya indicado para luego, con colaboración externa, tensar una cuerda de acero que les permite desplazarse sin contacto con el suelo, al estilo canopy, con ciertos elementos que permiten un desplazamiento con la cuerda tensada”, detalló Pérez.

Por el momento, el Ministerio Público se encuentran investigando la situación con la colaboración de Labocar, el OS-9, el OS-7 y el SEBV de Carabineros. Sobre los hallazgos realizados al interior del recinto penitenciario, Pérez explicó que estarían realizando un allanamiento del módulo para conocer más detalles.

Hasta el momento, habrían encontrado en el lugar una extensa cuerda de acero, la que habría sido provista por otra persona desde el exterior, en el sector La Pólvora de Valparaíso.

“Es evidente que se produjo una coordinación y, en definitiva, fue tensada desde ambos extremos con el fin de aprovechar la pendiente y, además, prevaliéndose que estaba en horario nocturno y con una niebla muy abundante”, detalló el director (s) de Gendarmería.

Cerca del recinto penitenciario, Carabineros habría encontrado abandonado un vehículo de color oscuro , el que habría sido utilizado para el escape de los antisociales.

Según detalló el mayor de Carabineros, Javier Oportus, al interior del automóvil se habrían encontrado “algunas especies típicas para cometer delitos, como por ejemplo miguelitos, parte del cable que también se habría utilizado para la huida de estos antisociales”.

“El auto efectivamente mantiene un encargo vigente por robo. Fue recuperado también y está siendo periciado por equipo de Labocar”, agregó respecto al vehículo utilizado para la fuga.