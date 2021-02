El 48% de los colegios define que sus alumnos asistan a clases por turnos

El regreso a clases presenciales será la regla para este año escolar, pero cuando falta apenas una semana, todavía hay dudas sobre si las familias enviarán o no a sus hijos al colegio. Varios alcaldes han dicho que no hay condiciones para abrir los recintos, mientras la vacunación a los profesores esté en desarrollo.

Los colegios se han preparado y están en condiciones para atender a sus estudiantes. Según los planes de funcionamiento que los 9.429 establecimientos entregaron al Mineduc, el 48% de estos aplicará un sistema de días alternados para que sus escolares puedan asistir todas las semanas a clases presenciales.

Así, separados en grupos pequeños, algunos estudiantes estarán en aula, por ejemplo, de lunes a miércoles, mientras que el segundo turno asistiría jueves y viernes. Así, la asignación de días se invertiría a la semana siguiente, para que todos los alumnos accedan a la misma cantidad de días de clases presenciales.

El 40% de los recintos informó que puede recibir a todos sus estudiantes, todos los días; la mitad de ellos dividiendo la jornada, mientras que la otra mitad (más de 1.800 recintos) podrá atenderlos todo el día, como lo hacían antes de la pandemia. Mientras, en el 13% restante se combinarán diferentes jornadas para entregar el servicio educativo.

El análisis del Ministerio de Educación constató, también, que más de la mitad de los colegios cuenta con espacio físico en sus instalaciones para poder dividir a los estudiantes. En total, el 55% de los establecimientos tiene en promedio 25 alumnos o menos por curso, por lo que tendría espacio para poder funcionar. Incluso, un quinto de las escuelas tiene 10 niños o menos por aula.

En las zonas urbanas hay una diferencia en el promedio de niños por curso según el tipo de establecimiento, que va desde los 22 (particulares pagados) a los 31 (particulares subvencionados). Aun así, solo el 5% de los colegios del país (407) tienen 40 alumnos o más por sala, un factor que dificulta el retorno a clases presenciales.

El ministro de Educación, Raúl Figueroa, explica que “mientras el establecimiento es más pequeño, la posibilidad de dar clases presenciales es mayor, y en el caso de los más grandes se requieren mecanismos alternados o mixtos para hacerlo y cumplir los protocolos”. “Lo importante es no olvidar que este es un proceso gradual y flexible, donde la alternancia será la regla por un tiempo, es decir, el proceso en algunos establecimientos será mixto, porque para cumplir con los protocolos sanitarios no pueden recibir a todos sus alumnos al mismo tiempo”, agrega.

Pero más allá de la forma en que el colegio se organice, Figueroa plantea que cualquier formato es más ventajoso que mantener la educación a distancia, porque la presencialidad permite recuperar el vínculo con los alumnos y reducir los efectos negativos de la pandemia.

Ruth Arce, directora de Pedagogía Media de la U. Diego Portales, también cree que los cursos con pocos alumnos están en condiciones de regresar. “De ninguna manera me imagino que en un colegio todos los estudiantes vuelvan al mismo momento. Si se suma la gradualidad, hay medidas adecuadas para volver en términos seguros”.

Más allá de la fecha de inicio del año escolar y de la forma en que se organice el colegio, el pediatra y académico de la U. Católica Humberto Soriano dice que lo relevante es volver a clases lo antes posible, por sus efectos beneficiosos en la salud de los niños y jóvenes. “Hay que centrarse en los niños y dejar de pensar en si vuelven o no el 1 de marzo. Necesitamos que vuelvan lo antes posible, porque de lo contrario se estresan, sufren más obesidad, exceso de pantallas, sedentarismo. Es urgente volver porque las clases presenciales son importantes para la salud de los niños”, plantea.

El experto dice que hay métodos que pueden ocupar los colegios grandes para dividir a sus alumnos, de manera que incluso la trazabilidad y aislamiento sean más fáciles si se detecta un contagio. Sin embargo, afirma que los colegios no son vectores de transmisión del coronavirus.

Todos los estudios científicos en Europa, Australia y Estados Unidos han mostrado que los profesores no se infectan más que un trabajador de oficina o de fábrica. La evidencia demuestra que, si se toman las medidas, no se crean segundas olas a base de los colegios y no afectan a la pandemia. La pandemia no mejora ni empeora si cierran o abren los colegios.