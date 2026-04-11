El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto a la exedil de aquella comuna, Emilia Ríos, protagonizaron un cruce en torno a la designación de Tomás Fuentes Barros como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) en el municipio, la que fue declarada ilegal el pasado viernes por la Contraloría General de la República.

“La Municipalidad de Ñuñoa dando vergüenza ajena. Ni más ni menos. Todo este tiempo se supo que el administrador municipal, la mano derecha del alcalde Sichel, designado por él en el cargo más importante del municipio, tenía una condena por conducir absolutamente borracho”, sostuvo Ríos.

El organismo fiscalizador determinó que la designación de Fuentes como Dideco no se ajustó a derecho, al haber asumido el cargo mientras cumplía una condena judicial vigente que lo inhabilitaba para ejercer funciones públicas, antecedentes que el funcionario no informó durante casi un año.

El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En concreto, Fuentes fue condenado en marzo de 2025 por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a una suspensión de 41 días en el ejercicio de cargos públicos por conducir en estado de ebriedad con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre, según informó La Tercera.

“Realmente es vergonzoso. No puedo entender cómo el alcalde Sichel tiene la cara de palo para echarle la culpa a todo el mundo y para defender a Tomás Fuentes en esto que es realmente impresionante”, sostuvo la exalcaldesa.

“Además, si uno lo piensa, si son capaces de mentir con algo tan evidente como eso, ¿qué más están ocultando? ¿Qué otras cosas están haciendo? ¿Por qué le importa tanto Tomás Fuentes? ¿Qué han hecho juntos que es tan relevante protegerlo contra viento y marea?“, añadió Ríos.

Previamente, cuando el Concejo Municipal intentó removerlo de su cargo de administrador municipal, Fuentes renunció. Sin embargo, el mismo día y con el respaldo de Sichel, fue nombrado director de Desarrollo Comunitario (Dideco), firmando una declaración jurada donde aseguraba no tener inhabilidades.

La respuesta de Sichel

Por su parte, el alcalde Sebastián Sichel respondió a través de un video, minimizando el dictamen como un error administrativo de fechas y lanzando fuertes dardos contra la administración de Ríos.

“Lo que hizo la Contraloría es que nos equivocamos y asumimos ese error en la fecha de nombramiento de Tomás Fuentes como Dideco y lo vamos a nombrar en la fecha correspondiente. Si usted quiere ir a gritarlo, perseguirlo, es su decisión política pero no es por el bien de Ñuñoa sino más bien por los gustos que tiende a darse el Frente Amplio. No estamos para eso”, apuntó Sichel.

En tanto, cuestionó a la exalcaldesa. “La verdad me hubiera encantado saber de usted cuando teníamos las tremendas crisis en el Estadio Nacional y usted era la subsecretaria del Deporte y nunca, literalmente nunca supe nada de usted cuando de verdad Ñuñoa requería”, sostuvo.

“También me habría encantado saber de usted cuando nos querellamos por delitos cometidos durante su administración que hacían que se botara la plata de los vecinos por viajes que no se realizaban, incluso el Consejo de Defensa del Estado se querelló. Nada, ninguna información, fue imposible poder contactarla”, añadió.