SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría

    El organismo fiscalizador determinó que la designación de Fuentes como Dideco no se ajustó a derecho, al haber asumido el cargo mientras cumplía una condena judicial vigente que lo inhabilitaba para ejercer funciones públicas

    Por 
    Javiera Ortiz

    El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, junto a la exedil de aquella comuna, Emilia Ríos, protagonizaron un cruce en torno a la designación de Tomás Fuentes Barros como director de Desarrollo Comunitario (Dideco) en el municipio, la que fue declarada ilegal el pasado viernes por la Contraloría General de la República.

    “La Municipalidad de Ñuñoa dando vergüenza ajena. Ni más ni menos. Todo este tiempo se supo que el administrador municipal, la mano derecha del alcalde Sichel, designado por él en el cargo más importante del municipio, tenía una condena por conducir absolutamente borracho”, sostuvo Ríos.

    El organismo fiscalizador determinó que la designación de Fuentes como Dideco no se ajustó a derecho, al haber asumido el cargo mientras cumplía una condena judicial vigente que lo inhabilitaba para ejercer funciones públicas, antecedentes que el funcionario no informó durante casi un año.

    El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En concreto, Fuentes fue condenado en marzo de 2025 por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago a una suspensión de 41 días en el ejercicio de cargos públicos por conducir en estado de ebriedad con 2,16 gramos de alcohol por litro de sangre, según informó La Tercera.

    “Realmente es vergonzoso. No puedo entender cómo el alcalde Sichel tiene la cara de palo para echarle la culpa a todo el mundo y para defender a Tomás Fuentes en esto que es realmente impresionante”, sostuvo la exalcaldesa.

    “Además, si uno lo piensa, si son capaces de mentir con algo tan evidente como eso, ¿qué más están ocultando? ¿Qué otras cosas están haciendo? ¿Por qué le importa tanto Tomás Fuentes? ¿Qué han hecho juntos que es tan relevante protegerlo contra viento y marea?“, añadió Ríos.

    Previamente, cuando el Concejo Municipal intentó removerlo de su cargo de administrador municipal, Fuentes renunció. Sin embargo, el mismo día y con el respaldo de Sichel, fue nombrado director de Desarrollo Comunitario (Dideco), firmando una declaración jurada donde aseguraba no tener inhabilidades.

    La respuesta de Sichel

    Por su parte, el alcalde Sebastián Sichel respondió a través de un video, minimizando el dictamen como un error administrativo de fechas y lanzando fuertes dardos contra la administración de Ríos.

    “Lo que hizo la Contraloría es que nos equivocamos y asumimos ese error en la fecha de nombramiento de Tomás Fuentes como Dideco y lo vamos a nombrar en la fecha correspondiente. Si usted quiere ir a gritarlo, perseguirlo, es su decisión política pero no es por el bien de Ñuñoa sino más bien por los gustos que tiende a darse el Frente Amplio. No estamos para eso”, apuntó Sichel.

    En tanto, cuestionó a la exalcaldesa. “La verdad me hubiera encantado saber de usted cuando teníamos las tremendas crisis en el Estadio Nacional y usted era la subsecretaria del Deporte y nunca, literalmente nunca supe nada de usted cuando de verdad Ñuñoa requería”, sostuvo.

    “También me habría encantado saber de usted cuando nos querellamos por delitos cometidos durante su administración que hacían que se botara la plata de los vecinos por viajes que no se realizaban, incluso el Consejo de Defensa del Estado se querelló. Nada, ninguna información, fue imposible poder contactarla”, añadió.

    El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría
    Más sobre:Sebastian SichelEmilia RiosÑuñoaMunicipalidad de ÑuñoaSubsecretaría de Deportes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Municipalidad de Puerto Montt presentará querella contra adolescente por rayar glorieta de la Plaza de Armas

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    Ruminot destaca primer mes de gobierno y resalta avances con el Congreso y agenda de seguridad

    Detienen a delincuente que trepó árbol de más de 20 metros para evitar su captura en La Araucanía

    Más de 570 profesionales de la salud se integran a la red pública en todo el país

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”

    Lo más leído

    1.
    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    Funcionario de Santiago detalla las instrucciones recibidas de Hassler y Cariola en favor de Emilio Yang por patente de Chinamart

    2.
    Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en La Vega que terminó con 100 fiscalizaciones y tres detenidos

    Ministra Steinert encabezó operativo migratorio en La Vega que terminó con 100 fiscalizaciones y tres detenidos

    3.
    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    Cadem: 75% apoya que estudiantes que participan en hechos violentos pierdan acceso a la gratuidad universitaria

    4.
    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Universidad Católica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Sevilla vs. Atlético de Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Fulham en TV y streaming

    Municipalidad de Puerto Montt presentará querella contra adolescente por rayar glorieta de la Plaza de Armas
    Chile

    Municipalidad de Puerto Montt presentará querella contra adolescente por rayar glorieta de la Plaza de Armas

    Lincolao descarta reforzar seguridad tras ataque en Valdivia y apunta a consecuencias para agresores

    Ruminot destaca primer mes de gobierno y resalta avances con el Congreso y agenda de seguridad

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas
    Negocios

    Corfo en los Premios Iniciativas Sustentables: cuando el fomento público y la sostenibilidad dejan de ser conversaciones paralelas

    Hub Sustentabilidad celebró una nueva edición de los Premios Iniciativas Sustentables 2025

    Gobierno analiza los costos y los beneficios de flexibilizar la Tasa Máxima Convencional

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios
    Tendencias

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    María Popova, filósofa: “Creo que gran parte de la tiranía de nuestro tiempo es la tiranía del yo”

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    El insólito clásico de Marcelino Núñez ante Norwich: ingresa en el segundo tiempo, es amonestado y lo sacan tras 22 minutos
    El Deportivo

    El insólito clásico de Marcelino Núñez ante Norwich: ingresa en el segundo tiempo, es amonestado y lo sacan tras 22 minutos

    Un triunfo vital: Lucas Cepeda anota su primer gol en España ante el Valencia y saca del descenso al Elche

    Sinner vs. Alcaraz, capítulo 17: el número uno del mundo se define en la final del Masters 1000 de Montecarlo

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17
    Tecnología

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    “La nueva era fotográfica”: lo que debes saber del lanzamiento de Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Han Kang a Soledad Bianchi

    Olivier Assayas y su cinta sobre Putin: “Ha abrazado ser la representación del mal de su época”

    La aventura de Mac DeMarco: “Puedo sacar cosas raras y da igual, no pasa nada”

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”
    Mundo

    Trump afirma que están “comenzando el proceso de limpieza del estrecho de Ormuz”

    Mide 76 metros y estaría en Washington: lo que se sabe del “Arco de Trump” revelado por la Casa Blanca

    NASA revela nuevas imágenes del amerizaje de Artemis II en el océano Pacífico

    Las otras mujeres del caso Pelicot
    Paula

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones

    Marcelina Jancko Calani: tejer para otras, tejer para sí