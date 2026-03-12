SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    La máxima representante de toda la judicatura además ya definió quiénes serán los supremos que integrarán el consejo superior de la CAPJ. Los magistrados elegidos suelen ser considerados como el equipo de confianza de quien ejerce la presidencia.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    La presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. MARIO TELLEZ

    Diferentes voces en el Palacio de Tribunales siempre han repetido que el vocero por excelencia de la Corte Suprema es quien ejerce la presidencia. Esto independiente de que hace varias décadas que el pleno del máximo tribunal le encarga la función de vocería a un ministro especial para estos efectos.

    Que la vocería de un tribunal recaiga en su presidente, es algo que ocurre en todas las cortes de apelaciones del país. En los tribunales de alzada es el ministro que ejerce la presidencia quien se encarga de entregar las comunicaciones relevantes a la opinión pública sobre su jurisdicción.

    Pese a ello, durante los últimos años en el máximo tribunal se había hecho habitual que se optara por designar a uno de los ministros para ocupar ese rol. Fue el caso, por ejemplo, de la exministra Ángela Vivanco, quien fue designada durante la presidencia del exministro Juan Eduardo Fuentes y que terminó renunciando como vocera en medio de la polémica por sus dichos sobre el alcance del fallo de las isapres. Tras ella estuvo la ministra María Soledad Melo, quien tras un lapso de vacancia en el puesto, fue confirmada por el pleno. Esto, bajo el mandato del ministro Ricardo Blanco como presidente.

    Pero recientemente, en el pleno celebrado la tarde del lunes 9 de marzo, el periodo de Melo llegó formalmente a su fin y se impuso la idea de que la presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, sea la vocera titular del organismo colegiado. No será una labor desconocida para ella, pues ya se desempeñó en dicho rol durante la presidencia del exministro Guillermo Silva, entre diciembre de 2019 y marzo de 2022.

    Así, tal como se convirtió recientemente en la primera mujer en llegar a la cabeza del Poder Judicial, en su momento, Chevesich también fue la primera mujer en ocupar el cargo de vocera de manera titular. Por esto, comentan fuentes en los pasillos de tribunales, tiene experiencia de sobra en el asunto.

    La disposición, como pudo conocer La Tercera, quedó plasmada en el Acta N° 93-2026, donde se lee: “Teniendo presente el vencimiento del periodo por el cual se encomendó a la ministra señora María Soledad Melo Labra el cometido de vocería de la Corte Suprema, y habida consideración de lo dispuesto en el Acta N°51-2016, se acuerda que las funciones de vocería serán desempeñadas por la presidenta de la Corte Suprema, señora Gloria Ana Chevesich Ruiz".

    En el mismo documento, además, se señaló que “se acordó agradecer a la ministra señora María Soledad Melo Labra su dedicación y el excelente trabajo realizado en dicha labor”.

    Quienes saben del diseño comunicacional de Chevesich, comentan que no le hacía sentido distraer a un ministro de su trabajo de sala para ejercer la labor de vocero. Además la magistrada es de la idea de que siempre quien ejercer la presidencia “es el vocero natural”. Esto debido a que obviamente es quien conoce muy bien lo que se habla en el pleno y por lo tanto puede dar a conocer la postura de todos los supremos en un caso determinado. Para anuncios más particulares o específicos, Chevesich pretende encargar ese asunto al secretario de la Suprema, Jorge Sáez, como sería anunciar ternas o el resultado de la deliberación de algún acuerdo.

    La presidenta de la Corte Suprema Gloria Ana Chevesich. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El equipo de Chevesich

    Durante la jornada del martes 10, además, continuaron las definiciones en la Suprema, pues durante esa jornada el pleno definió quiénes serán los nuevos integrantes del Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), ya que sus actuales integrantes culminan su periodo el próximo 27 de marzo. Los elegidos para esta función siempre son considerados como el equipo más cercano al presidente del máximo tribunal.

    Chevesich propuso a quienes fueron ratificados para el nuevo periodo, quedando establecidos como una suerte de equipo de confianza de la presidenta. El nuevo consejo ejercerá sus labores en el bienio 2026-2028.

    Así, además de estar presidido por ella, el nuevo consejo estará integrado por la ministra Andrea Muñoz y los ministros Mauricio Silva, Omar Astudillo y Jorge Zepeda. Además, se definió a los ministros Jessica González y Gonzalo Ruz como primera y segundo segundo suplente, respectivamente.

    De los titulares, tanto Muñoz como Astudillo son magistrados que han sido aliados de Chevesich. En el caso de Silva, el ministro siempre ha sido cercano a Chevesich, sobre todo en los tiempos en que compartieron en la Corte de Santiago, pero en los últimos meses han mostrado evidentes diferencias. En el caso de Zepeda, el ministro recién llegó a la Suprema hace algunas semanas tras ser ratificado por el Senado.

    Más sobre:Gloria Ana ChevesichCorte SupremaMaría Soledad MeloLa Tercera PMPoder JudicialVocería Corte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    Evelyn Matthei, la gran ausente en el cambio de mando

    Caso La Reina: informe concluye que no se detectaron huellas de Ugalde en almohadas usadas en el crimen de menores

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Kast elige al vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre como el nuevo director de la ANI

    Kast elige al vicealmirante (r) Ronald Mc Intyre como el nuevo director de la ANI

    3.
    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    Municipalidad de Maipú destituye a nueve funcionarios tras procedimientos disciplinarios por acoso, maltrato y faltas a la probidad

    4.
    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    El lapsus de Kast: agradeció a ministra Natalia Duco por medallas olímpicas que no ganó

    5.
    Habla mujer que avisó a Carabineros ataque a Rojas Vade: “Vimos un cuerpo tirado en la carretera, pero no paramos... pensamos que era una trampa”

    Habla mujer que avisó a Carabineros ataque a Rojas Vade: “Vimos un cuerpo tirado en la carretera, pero no paramos... pensamos que era una trampa”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Comienza la venta de entradas para el show de la DJ Amelie Lens en Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”
    Chile

    Machado acepta las Llaves de Santiago frente a cientos de venezolanos con gratitud “por haber recibido a sus hermanos”

    Atrapados en Catar: el relato de una pareja de chilenos en medio de los ataques en Medio Oriente

    El diseño comunicacional de Chevesich: pleno del máximo tribunal acuerda que ella será la vocera de la Suprema

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno
    Negocios

    BancoEstado oficializa renuncias de presidente y vicepresidenta tras cambio de gobierno

    Chile y Estados Unidos firman declaración para estrechar su relación por minerales críticos y tierras raras

    EE.UU. dice que hay “mucho que se puede hacer” con Chile para “fortalecer” el suministro de los minerales críticos

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?
    Tendencias

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    Las predicciones de los ganadores de los Premios Oscar 2026, según el New York Times

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League
    El Deportivo

    En vivo: Betis de Manuel Pellegrini enfrenta a Panathinaikos por la ida de los octavos de final de la Europa League

    GPS, lesiones y Leandro Fernández: los episodios que marcaron el quiebre entre Paqui Meneghini y el plantel de la U

    Nueva sede: desde España afirman que la Finalissima se jugará en el estadio Santiago Bernabéu

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango
    Mundo

    Israel bombardea la Universidad Libanesa de Beirut y mata a dos de académicos de alto rango

    Gobierno de Trump habría gastado más de 11 mil millones de dólares en primeros seis días de guerra contra Irán

    Reportan ataque de un tirador activo en sinagoga en Michigan

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta