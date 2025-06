El “ecocidio” de Valparaíso que el abogado Juan Carlos Manríquez denunció a la Unesco

Calificando la situación de Valparaíso como un “ecocidio”, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez denunció ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) el estado de la ciudad cuya zona histórica fue declarada Patrimonio de la Humanidad hace más de dos décadas.

“Lo que buscamos es que se tomen medidas efectivas, no solo anuncios rimbombantes de muchos miles de millones de pesos que en definitiva no se conocen cómo se invierten ni para qué y por otro lado que ya a 23 años de la declaración del sitio como Patrimonio de la Humanidad se inicien acciones concretas, puesto que los planes, las líneas de tiempo, las promesas, se ven contrastadas con un diario deterioro producto de la delincuencia, de los incendios, de la falta de control, de la desidia y a su vez de un exceso de evaluaciones de largo plazo que no dan ningún resultado práctico”, sostuvo Manríquez.

El letrado, con el respaldo del Colegio de Abogados de Valparaíso, realizó la presentación para que el organismo estudie un posible incumplimiento asociado a “la Directiva 144.3.3 del Consejo Ejecutivo de Unesco que tiene a su vez facultades para investigar eventuales violaciones a derechos humanos en sus aspectos no necesariamente penales o criminales o vinculados a un contexto de guerra”.

“Cuando se destruyen elementos esenciales de un ecosistema, en este caso un ecosistema humano, que obliga al desplazamiento forzado de personas, se puede configurar una vulneración del derecho internacional”, advirtió.

¿Por qué se habla de ecocidio?

Manríquez expuso que al destruirse esas condiciones esenciales para la vida humana en el casco histórico de la ciudad, se configura un ecocidio que afecta las relaciones de los vecinos con su entorno y esto debe ser conocido por Unesco.

En esa línea, explicó que la denuncia ingresada en la oficina principal de UNESCO en París unos días atrás por la situación de Valparaíso apunta a “relevar el hecho del desplazamiento forzado que está imponiéndosele a sus habitantes, vecinos, profesionales e instituciones por la desatención, desprevención y falta de cuidado”.

Desde el municipio que encabeza la alcaldesa Camila Nieto, hicieron un llamado a colaborar en soluciones a la problemática de la que da cuenta la denuncia.

”Entendemos las preocupaciones que despierta el sitio Patrimonio Mundial, y tanto desde el sector público como del privado estamos empeñados en diseñar y ejecutar soluciones prontas para la zona. Hacemos una invitación a que todos y todas quienes han demostrado interés o preocupación por el barrio se sumen de forma colaborativa y constructiva a la implementación de estas soluciones. Salvar el sitio del Patrimonio es una tarea que tenemos como país", manifestaron.

¿Qué se busca con la denuncia?

Según, Manríquez se requiere que antes de que Unesco sancione o evalúe dar término al estatus de Valparaíso como ciudad patrimonial, se espera que haga un acompañamiento efectivo en terreno con objetivos concretos de corto, mediano y largo plazo.

Al respecto, se propone que se modifique la ley de monumentos nacionales y se amplíen los bienes protegidos y que se incluya en la legislación chilena una causal de destitución de ministros de Cultura, gobernadores, delegados, alcaldes, fiscales regionales y jefes policiales de las zonas declaradas bajo protección que por negligencia o desidia no lleven adelante planes de prevención efectiva del deterioro.

En materia de recursos, recomiendan eximir del pago de contribuciones a los dueños o habitantes de los inmuebles del sitio patrimonial y anexos que los restauren o mantengan;

También se recomienda que se evite todo traspaso de dineros al Gobierno Regional y municipio directamente desde el sistema internacional y se cree un consejo de personas ad honorem que administren el Sitio Patrimonio de la Humanidad, sujeto a un estricto control contable y financiero externo.

Manríquez explica que le han contactado académicos, intelectuales, políticos y organizaciones de la sociedad civil de la ciudad respaldando la acción.

El 1 de julio, el abogado se reunirá con la Corporación Municipal de Protección del Sitio Patrimonio de la Humanidad de Valparaíso para explorar vías de apoyo recíproco y consejo legal internacional y nacional para hacer avanzar iniciativas de resguardo de la ciudad.