“El Gordo Alex”: el líder del Tren de Aragua que dirigió una serie de secuestros en Chile y fue clave en crimen de Ojeda

En un control, durante un procedimiento del OS9 de Carabineros en un edificio de Estación Central, poco antes de la medianoche, se concretó la detención de Alfredo José Henríquez Pineda, alias “Gordo Concepción”, “Gordo Conce” y “Gordo Alex”.

El sujeto, venezolano situación irregular, es uno de los líderes de la facción Los Piratas del Tren de Aragua y se le vincula al secuestro y homicidio del exmilitar venezolano refugiado Ronald Ojeda.

En el marco de un trabajo coordinado que están desarrollando las policías y el Ministerio Público frente a secuestros en la Región Metropolitana, la institución uniformada hizo entrega del detenido a la PDI tras constatar de quién se trataba.

De acuerdo a información de la PDI, “El Gordo Alex” era blanco de interés de otras unidades de la zona sur del país.

Henríquez es además considerado el autor intelectual de varios secuestros en la Región Metropolitana, entre ellos el de Ronald Ojeda.

Se espera que la formalización se realice en el 11° Juzgado de Garantía de Santiago el lunes.