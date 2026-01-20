SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Bomberos protagonizan impresionante rescate a una familia con dos bebés que huía de las llamas en Lirquén

    La madre de las niñas se encuentra internada en el hospital regional, junto a su hijo de 10 años y una de las bebés. La otra menor fue dada de alta. Todos estarían fuera de riesgo vital.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío han sido de los más destructivos en décadas. De acuerdo al último reporte de Senapred, 20 personas han perdido la vida, y más de 34 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas.

    En medio de la tragedia, el trabajo de los voluntarios de Bomberos ha sido fundamental. Registros de actos heroicos hay varios, pero uno de ellos llamó la atención. En redes sociales circulaba un video, donde la noche del lunes funcionarios ayudaron a una madre a rescatar a sus dos bebés mellizas, en medio de los incendios que afectan Lirquén, en Penco.

    En las imágenes divulgadas, los bomberos logran llegar hasta una camioneta con las niñas de un año, sin embargo, de la madre -que se encontraba junto a su otro hijo de 10 años- no había rastros. Tras horas de incertidumbre, se confirmó que la mujer, identificada como Carla, fue ingresada al hospital de Talcahuano, donde está siendo atendida tras sufrir quemaduras.

    El trabajo de los bomberos en este rescate fue fundamental, y en voz de sus protagonistas, resulta toda una travesía. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Coronel, Eduardo Monsalve, relató los hechos.

    Monsalve junto a su colega, el comandante Jaime, se encontraban en el puesto de mando cuando recibieron un llamado para acudir en ayuda de funcionarios que estaban atrapados en un carro bomba entre las llamas. Los voluntarios en terreno no podían avanzar por la única vía de salida, puesto que estaba obstruida por vehículos que se estaban quemando.

    De esa forma, Eduardo y Jaime tomaron su camioneta y alcanzaron el vehículo de sus colegas, donde lograron rescatar a sus compañeros y a las personas que estaban dentro intentando huir del fuego.

    Los voluntarios se trasladaron junto a la gente a un carro de la Séptima Compañía, donde -según indicaron- había más de 200 personas resguardadas en el sector. Fue ahí donde Jaime escuchó el llanto de un bebé.

    Escuché una guagüita llorando, y me acerco donde ellos y le digo a la mamá que me las pase, porque yo las veía que estaban rojitas. Le dije que nosotros las ayudábamos a evacuar, y como eran mellizas le dije a Eduardo: Lalo, bajemos con las guagüitas y sin vacilar, comenzamos esta carrera desesperada”, relató Jaime a Canal 13.

    Monsalve explicó que la madre se encontraba junto a sus bebés mellizas y su hijo de 10 años, identificado como Martín.

    “Cuando la mamá nos entregó a los bebés yo lo primero que hice fue pedirle un polerón o algo para poder poner encima, y su hermano sacó algo de una mochila y le dije: mira, cuando vayamos pasando por el fuego tú cubre la cabeza de tu hermana”, señaló en diálogo con Mega.

    El bombero contó que avanzó junto a su compañero, cada uno con una bebé en brazos, mientras Martín y su mamá los seguían corriendo atrás. Sin embargo, relató que cuando estaban atravesando el fuego, “la desesperación era tal que tuvimos que correr a máxima velocidad para salir de ahí lo antes posible y que las bebés se vieran lo menos afectadas. Fue ahí donde nos separamos de Martín, de su mamá”, sostuvo.

    “Yo que tengo entrenamiento para esto, no daba más, no aguantaba. Intenté aguantar la respiración y pensé que en algún momento caíamos a mitad del camino (…) no sabía si iba por el camino correcto o no. Y de repente, de milagro, aquí es donde aparece el verdadero héroe de la historia, que es un civil que apareció con polera, short y una linterna. Lo más seguro es que era un habitante del sector, y él me llevó para poder salir y llegar hasta donde estaba la camioneta, después no supe nada más de esa persona tampoco", contó.

    Al no ver a la mujer y al niño, los bomberos emprendieron rumbo al hospital más cercano para que las bebés recibieran atención médica.

    Preocupados por la madre y el hermano de las niñas, iniciaron una búsqueda, la que dio frutos, y pudieron conversar con el padre de los niños.

    “Por el relato de su papá, dice que la mamá a mitad de camino no daba más, se arrodilló en el piso. Y fue él, este pequeño, quien le dijo: mamá, vamos, sigamos, tenemos que salir de aquí. Y logró hacer que su mamá saliera, pero él terminó con quemaduras en las vías aéreas”, relató Monsalve.

    En consecuencia, cuando la madre y el niño consiguieron ayuda fueron trasladados hasta el hospital regional, donde están siendo atendidos, puesto que ambos resultaron con lesiones y quemaduras.

    Sobre Martín, Monsalve destacó que “se está recuperando bien, está con una buena atención. Y también fue un valiente, fue un héroe que gracias a él su mamá pudo salir”.

    La madre de los niños, Carla, se encuentra internada en la UCI, mientras que una de las bebés fue dada de alta, y la otra permanece hospitalizada recuperándose de las lesiones.

