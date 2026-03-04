Elevan a cuatro los casos confirmados de dengue en Isla de Pascua

La Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Salud de Valparaíso informó una actualización del balance de dengue en Isla de Pascua, confirmando cuatro casos positivos a la fecha

De ellos, uno es importado y tres son autóctonos, siendo estos últimos asociados a contagio local sin antecedente de viajes recientes.

A ello se suman cinco casos sospechosos en espera de resultados y 79 descartados por el Laboratorio del Hospital Hanga Roa desde enero de 2026.

Según precisó la Seremi, los equipos de salud mantienen operativos de control vectorial con desinsectación en un perifoco de 200 metros alrededor de los casos confirmados.

Las intervenciones se han concentrado en Hanga Piko – Avenida Pont (ciclo ya finalizado), Tahai Mirador – Miru y Te Hoe Manu, estos dos últimos actualmente en ejecución, con inspecciones domiciliarias, eliminación de recipientes con agua acumulada y destrucción de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Dengue UESLEI MARCELINO

La autoridad sanitaria reiteró el llamado a acudir de inmediato al Hospital Hanga Roa ante la aparición de fiebre, dolor de cabeza, dolor retroocular, dolores musculares o articulares, náuseas, vómitos o erupciones cutáneas, enfatizando que la detección precoz es clave para evitar complicaciones y cortar cadenas de transmisión.

En paralelo, se reforzó la búsqueda activa de personas febriles en los sectores intervenidos.

En el contexto epidemiológico reciente, el seremi (s) de Salud, Carlos Rojas, había informado horas antes de la última actualización la confirmación de dos casos autóctonos mediante PCR, destacando que los pacientes se encuentran en buen estado de salud, en reposo domiciliario y bajo aislamiento vectorial, con seguimiento clínico permanente.

“Llamamos a la comunidad a estar atentos a síntomas y a eliminar aguas estancadas para prevenir la proliferación del zancudo”, recalcó.

Alerta regional

El escenario local se inserta en un reforzamiento de la alerta sanitaria a nivel regional, informado por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

Rapa Nui / Isla de Pascua

De acuerdo con los antecedentes, entre 2023 y 2025 se confirmó la presencia del vector en la provincia de Los Andes, lo que motivó la alerta sanitaria (Decreto MINSAL N°28/2023 y modificaciones).

A ello se suma la ratificación oficial de casos autóctonos en Isla de Pascua, consignada en una minuta técnica de emergencia.

Con estos elementos, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, Senapred amplió la cobertura de la alerta amarilla por alteración sanitaria a toda la región, vigente desde el 16 de abril de 2024 y que se mantendrá mientras persistan las condiciones de riesgo.