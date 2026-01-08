Emiten aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas en Arica y Parinacota

Tormentas eléctricas: la DMC emite un aviso meteorológico para la Región de Arica y Parinacota.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este jueves un aviso meteorológico para la Región de Arica y Parinacota, por la eventual ocurrencia de tormentas eléctricas, debido a la condición climática pronosticada.

El organismo detalla que la zona se encuentra bajo una condición sinóptica de Alta de Bolivia, lo que podría ocasionar el fenómeno climático.

Las zonas afectadas serían la cordillera de la Región de Arica y Parinacota, además de la misma superficie de la Región de Tarapacá.

Las tormentas eléctricas podrían ocurrir desde la tarde de este jueves hasta la noche del viernes 9 de enero, lo que, además, está asociado a la caída de chubascos aislados.