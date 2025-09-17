Empresa de seguridad compromete apoyo a investigación por muerte de hombre reducido por guardias del mall Plaza Vespucio

Ganancias de Mall Plaza se disparan en el primer semestre y anuncia ingreso al mercado de los outlets

La Fiscalía de Flagrancia Metropolitana Oriente sigue realizando diligencias y se encuentra a la espera del informe de autopsia que debe ser emitido por el Servicio Médico Legal (SML) respecto al deceso de un hombre durante un altercado con guardias del mall Plaza Vespucio la tarde del lunes 15 de septiembre.

Según la familia del joven de 27 años diagnosticado con esquizofrenia, el SML determinó que su causa de muerte sería una estrangulación.

En ese contexto, Securitas Chile, la empresa de seguridad en la que trabajan los guardias implicados, emitió una declaración pública este miércoles en la que comprometen apoyar la indagatoria.

“Frente a los lamentables hechos ocurridos la tarde del lunes en Mall Plaza Vespucio, Securitas Chile, como empresa proveedora del servicio de seguridad del recinto, quiere expresar su más profunda solidaridad y empatía con el dolor de la familia y las personas cercanas a la víctima”, señalaron.

La empresa sostuvo que están altamente preocupados por esta situación y han “puesto a disposición de las autoridades toda la información y antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos”.

“Además, manifestamos nuestra disposición a tener una actitud de permanente apoyo durante todo el curso de la investigación. La seguridad y el bienestar de las personas son nuestra principal prioridad y es por ello que continuaremos trabajando activamente para que se aclare a cabalidad lo ocurrido”, cerraron.

La Brigada de Homicidios Metropolitana Sur de la Policía de Investigaciones desarrolló las primeras labores en el sitio del suceso y hasta este mediodía no había detenidos.