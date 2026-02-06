SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    En busca de fiscal Centro Norte: las pruebas de fuego que deberán pasar Barros, Adasme y Jacir para suceder a Armendáriz

    El máximo persecutor determinó que los candidatos elegidos en la terna por las cortes de Santiago y San Miguel, deberán pasar al menos tres pruebas antes de que él resuelva quién ocupará el cargo que actualmente tiene el fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    El pasado miércoles 4 de febrero, las cortes de Santiago y San Miguel escucharon las exposiciones de los diez candidatos que postularon para ocupar el cargo de fiscal metropolitano Centro Norte y así suceder al actual persecutor, Xavier Armendáriz.

    Tras votar, los 39 ministros de los dos tribunales de alzada, y quienes podían emitir dos votos, se inclinaron por los nombres del actual fiscal metropolitano Sur, Héctor Barros (21 votos); la fiscal jefa de Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) Centro Norte, Marcela Adasme (18 votos) y el fiscal jefe de Santiago Centro, Francisco Jacir (15 votos).

    Ahora que los tribunales de segunda instancia capitalinos ya elaboraron la terna, es el turno del fiscal nacional Ángel Valencia de elegir de ese listado a quien encabezará la fiscalía regional más grande del país. Pero antes de eso, según fuentes de La Tercera, el máximo persecutor ha delineado “pruebas de fuego” de los candidatos a suceder a Armendáriz.

    Sin ir más lejos, el miércoles el fiscal Valencia destacó la importancia del rol que cumplen los fiscales regionales, calificando que “son las personas que tienen en su cargo la persecución penal dentro de cada región. Son los que toman las decisiones directamente en las causas, los responsables de la tramitación de las causas. Es al fiscal regional a quien le corresponde organizar los recursos de los que disponemos para que no haya impunidad en los delitos que se cometen en esa zona de la ciudad”.

    “Son una persona con un alto nivel de profesionalismo, con una alta capacidad, con una probidad intachable, y esperamos que también sienta una profunda pasión por la justicia”, afirmó el jefe del Ministerio Público.

    De entrevista a test de drogas

    Una vez que el fiscal Valencia reciba la terna, de manera oficial por parte del Poder Judicial, tendrá diez días para nombrar al nuevo fiscal metropolitano Centro Norte. Sin embargo, fuentes conocedoras del proceso afirman que el máximo persecutor entregaría el nombramiento como máximo el viernes 13 de febrero o el lunes 16.

    Antes que eso, en la Fiscalía Nacional se aplicarán una serie de etapas que deberán sortear Barros, Adasme y Jacir, algo que ya han sorteado los anteriores fiscales regionales nombrados en la era Valencia. Lo primero, según el mismo fiscal Valencia informó el miércoles en un punto de prensa, será que los tres candidatos deberán someterse a una entrevista psicolaboral, algo común en este tipo de procesos.

    Los tres candidatos también deberán realizarse un test de drogas, tal como lo deben realizar ahora los diputados y senadores. Se trata de una condición nueva que no se aplicaba en el Ministerio Público. Hasta ahora, en la Fiscalía ya se aplicó en el nombramiento del fiscal regional de Aysén, Hernán Libedinsky.

    La entrevista clave

    Por último, los tres candidatos también deberán realizar una exposición o entrevista en la Fiscalía Nacional. Aquello se concretará dentro de la próxima semana y tanto Barros como Adasme y Jacir, comparecerán el mismo día ante una comisión que, además de Valencia, también participaría la directora ejecutiva, Mónica Naranjo, y la gerenta de Estudios de la Fiscalía Nacional, Ana María Morales.

    Valencia, explicó en su comparecencia ante la prensa, que esta instancia busca que los candidatos puedan exponer sus planes para la Centro Norte por más de los diez minutos que comparecieron ante las cortes de Santiago y San Miguel, así como también “les podamos hacer algunas preguntas quienes integramos esa comisión”.

    Al interior del Ministerio Público, conocer los planes de los candidatos para la Fiscalía Metropolitana Centro Norte es visto como una etapa fundamental del proceso, dado que en el ente persecutor no existe la mejor evaluación de cómo se ha desarrollado el trabajo los últimos años en dicha repartición.

    Sin ir más lejos, se han levantado reparos a que algunas causas que corresponderían por jurisdicción, han terminado en manos de otras fiscalías, como es el caso de la indagatoria por corrupción en contra de la exministra Ángela Vivanco (en la Fiscalía Los Lagos), el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda (en la Fiscalía Sur), ProCultura (Antofagasta) o las indagatorias en las cárceles, que está radicada en la Fiscalía Metropolitana Occidente.

