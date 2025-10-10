SUSCRÍBETE
Nacional

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo

Los parlamentarios acusan una posible negligencia en los actos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en relación a su proceder en el marco de la concesión de libertad condicional a don Mauricio Ortega.

Arturo LeónPor 
Arturo León

Disputados de Renovación Nacional, encabezados por el jefe de bancada, Frank Sauerbaum, le enviaron una carta al Presidente Gabriel Boric donde le piden la salida inmediata de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y de la directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Priscilla Carrasco, debido a lo que ellos acusan como una posible negligencia en el caso de Nabila Rifo.

Las parlamentarias Carla Morales, María Luisa Cordero, Camila Flores y Paula Labra sostienen que el jueves ingresaron un oficio a la Contraloría General de la República (CGR) para que dicho órgano emita un pronunciamiento sobre la legalidad de los actos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en relación a su proceder en el marco de la concesión de libertad condicional a Mauricio Ortega, quien fue condenado por las severas lesiones provocadas a Rifo en 2016.

Según señalan, la acción ante el organismo liderado por Dorothy Pérez “busca determinar si existió una falta de servicio que derive en responsabilidades administrativas o disciplinarias”.

En uno de los puntos de la misiva, las diputadas mencionan “el grave episodio de negligencia en el patrocinio de la causa penal por el brutal ataque a Nabila Rifo, cuyo agresor accedió a la libertad condicional sin que la Administración hiciere presente en la oportunidad procesal correspondiente su oposición a la medida. No se trata de un hecho que sepamos a ciencia cierta permitió la libertad del agresor, pero ello no exonera al Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género de su responsabilidad por omitirse de una instancia que pudo evitar la liberación”.

Y luego añaden: “Nos asiste la convicción que la única manera que S.E. -ya en el ocaso de su gestión- pueda renovar su compromiso con las mujeres chilenas, es disponer la salida inmediata de la Ministra de la Mujer y Equidad de Género y de la Directora Nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, a fin de restablecer la confianza pública en instituciones que deberían ser ejemplo de coherencia, empatía y compromiso con las mujeres de Chile”.

La defensa del SernamEG

Por medio de un comunicado, SernamEG descartó también el jueves que se haya actuado con negligencia respecto de la libertad condicional que obtuvo Mauricio Ortega luego que sus antecedentes fueran analizados por una comisión integrada por jueces y abogados, quienes otorgaron el beneficio.

El servicio señala que han “acompañado a la víctima desde el inicio del caso en 2016 actuando como querellantes y representantes durante todo el proceso judicial: ante el Juzgado de Garantía, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique y la Excma. Corte Suprema, instancia en la cual nos opusimos al cambio de tipificación del delito, que pasó de femicidio frustrado a lesiones graves gravísimas”.

El SernamEG se defiende señalando que una vez concluido el proceso judicial, el servicio junto a la seremi regional de la Mujer y la Equidad de Género de Aysén “continuó brindando apoyo a la víctima, a través de acompañamiento psicosocial y coordinaciones con otras instituciones, para resguardar tanto su seguridad como la de su familia”.

Y respecto de la decisión de la comisión de libertad condicional, indica que “ni la víctima ni el servicio fueron debidamente notificados”. Añade que “en este caso, la exfuncionaria del servicio a la que se le envío la notificación vía correo electrónico, se encuentra destituida desde 2025 a raíz de un sumario administrativo ajeno a este tema” y que “la resolución respecto de la libertad condicional del agresor exigía la efectiva notificación a la víctima, lo que no se concretó, dado que no fue realizado en su domicilio actual y tampoco se consideró un enfoque inclusivo”.

En carta al Presidente Boric, diputados RN solicitan salida de ministra Orellana por caso Nabila Rifo
