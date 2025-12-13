VOTA INFORMADO por $1100
    En medio de campaña “Cuidemos nuestros ríos”: Orrego destaca idea de declarar humedal urbano al río Mapocho

    El gobernador de la Región Metropolitana participó de un descenso por el río Mapocho en balsa para concientizar sobre la importancia del cuidado de los ríos y recordó la propuesta para su protección legal.

    Por 
    Antonella Cicarelli

    El gobernador de la Región Metropolitana Claudio Orrego participó de un descenso por el río Mapocho en balsa, el que duró cerca de una hora desde La Concepción hasta el Parque de los Reyes. Todo esto en el marco del cierre de la campaña “Cuidemos nuestros ríos” de la organización ambiental EduCamper.

    Rodolfo Rada de EduCamper agradeció la participación en este “hito histórico de que un gobernador por primera vez baje al Mapocho y nos demos cuenta de la hermosa fuente de agua que cruza la ciudad”. Sin embargo también advirtió que “todavía encontramos en la ribera mucha basura, falta que nos preocupemos más de nuestro manejo de residuos y bueno un poco de lo que hace la campaña es reciclar aceite”.

    La iniciativa de EduCamper logró recolectar 12.000 litros de aceite de cocina usado domiciliario, evitando su descarga en cuerpos de agua y preveniendo contaminación.

    Santiago Moure, de Mapocho Vivo agradeció también la iniciativa y además informó sobre lo que han hecho durante este último tiempo para el cuidado del río. “Hemos recolectado más de 50 toneladas de basura principalmente en Renca y hemos pintado más de mil metros cuadrados con pintura de nanotecologia que limpia el río”, dijo.

    Moure recordó que con la limpieza del río ha reaparecido fauna como el pez bagrecito y la pancora de río.

    El gobernador Claudio Orrego en tanto, dijo que una de las iniciativas para cuidar el Mapocho es que con los 16 municipios que albergan al Río Mapocho lo van a declarar humedal urbano. Propuesta que ha sido liderada por Orrego desde 2022.

    “Santiago tiene un tremendo potencial en su naturaleza, entre ellas el río. Pero le hemos dado la espalda durante todos estos años. A las montañas, a los ríos, le hemos tirado basura. Llegó el momento de limpiarla, de cuidarla y de quererla”, señaló el gobernador.

    La actriz Loreto Aravena y cofundadora de Turismo Cero también participó de la actividad y del decenso en rafting. “Este río es super importante desde siempre, al igual que otros rios en Santiago como el Maipo, pero si no los cuidamos los vamos a terminar perdiendo”.

