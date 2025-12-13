VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Con 35 nuevas cámaras corporales para inspectores municipales: La Reina lanza plan preventivo para Navidad y verano 2026

    Además se incorporaron 4 nuevas cámaras de televigilancia inteligentes que permitirán detectar señales de alerta en la comuna.

    Por 
    Antonella Cicarelli

    El alcalde de La Reina, José Manuel Palacios presentó el Plan Navidad y Verano Seguro, que incluye incorporación de nueva tecnología con un enfoque preventivo, como 35 cámaras corporales para ayudar a la labor de los inspectores municipales en terreno.

    Esta campaña, según dijo Palacios este sábado, está pensada en los factores de riesgo que “aumentan en el verano en la comuna” por las ausencias prolongadas de los vecinos en sus hogares. Asimismo, anticipó un reforzamiento del patrullaje en zonas estratégicas.

    La campaña se centra en cuatro puntos principales:

    1. Incorporación de 35 cámaras corporales que transmiten en vivo la labor de los inspectores municipales al resto del equipo.
    2. Un plan piloto con cuatro cámaras de televigilancia inteligente que detectan señales de alerta.
    3. El Programa Casa Protegida, para que los vecinos que no se encuentren en su hogar y puedan recibir notificaciones sobre el estado de sus casas.
    4. Refuerzos de patrullajes preventivos en zonas con más afluencia de público.

    El alcalde de La Reina destacó dentro de este plan la incorporación de las cuatro cámaras de televigilancia inteligente, “a las cuales integraremos métricas para evitar delitos y poder ayudar en contextos de emergencias en el espacio público. Es un avance hacia el futuro para poder gestionar mejor los recursos de la mano de la tecnología”.

    El edil además valoró la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal esta semana, ya que “nos da la facultad también de poder fiscalizar en terreno al comercio ilegal, podemos hacer controles vehiculares, controles de detención, pedir también documentación siempre en compañía, por supuesto, de Carabineros, pero por lo menos es un avance”.

    Sobre la continuación en materia legislativa para las municipalidades dijo que espera que se pueda disponer de la facultad de utilizar información privilegiada en materia de seguridad y así cruzarla con la analítica y la inteligencia artificial que tienen las cámaras.

    ”Lo que hoy día estamos haciendo es reconocer comportamientos y esto arroja alarmas, pero si esa inteligencia artificial la cruzamos con el reconocimiento facial y con la información que hoy día maneja el Registro Civil, Gendarmería y otras instituciones, podríamos desarrollar una acción preventiva mucho más eficaz, identificando a personas que están siendo buscadas por la ley inmediatamente a través de nuestras cámaras de televigilancia y no solamente de manera forense”, señaló Palacios.

