    Refuerzo a Red y despliegue gratuito en transporte rural: Muñoz detalla plan de movilidad para el balotaje

    El ministro de Transporte enfatizó la importancia del refuerzo y disposición de diversos servicios de transporte para las zonas rurales del país, de tal forma de asegurar la votación en los lugares más lejanos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Refuerzo al sistema Red y despliegue gratuito en transporte rural: Muñoz detalla refuerzo en movilidad para el balotaje presidencial

    En el contexto de las elecciones presidenciales que se desarrollarán este domingo 14 de diciembre, el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, detalló este sábado el despliegue en materia de movilidad que se realizará para lograr cubrir las necesidades de las personas que asistan a sus locales de votación.

    En una entrevista con CHV Noticias, el ministro resaltó primeramente el refuerzo para el transporte rural, servicio que además sería gratuito durante esa jornada.

    Son 2.700 servicios, 2.700 de barcazas, de buses rurales, barcazas a veces lacustres, otras veces marítimas, combinación de ambas”, explicó.

    En Santiago, habrá también un reforzamiento al transporte público. “En términos de operación de transporte público, el metro va a anticipar su horario a las 7 de la mañana, va a reforzar su oferta en un 30% respecto a un día domingo normal", dijo Muñoz.

    “Para mañana (domingo), que entiendo que había un pronóstico de lluvia para tarde, no sé si todavía se mantiene, vamos a tener reforzado el horario de los buses desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en un 80% sobre un domingo normal y el resto del día cerca de un 60%”, detalló el jefe de la cartera de Transporte.

    Además del Metro de Santiago, también será gratuito el transporte para los servicio de Limache-Puerto, los dos servicios de Biotrén, los servicio de cercanía de Tren Central y EFE Sur.

    “La invitación es, ojalá, votar temprano, evitarse los pronósticos de lluvia de la tarde. Ahora, durante la tarde también vamos a mantener la oferta, incluso reforzar un 60% respecto a un domingo normal, para que todas las personas que votan de tarde, o para los vocales que tienen que volver a su domicilio, puedan también salir a buscar un bus para poder llegar de vuelta”, llamó la autoridad.

    Por otro lado, Muñoz también explicó que habría un despliegue de funcionarios del ministerio para asegurar que la frecuencia requerida en los terminales de buses del transporte público se cumpla.

