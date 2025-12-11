Segunda vuelta: ¿Se puede votar con carnet de identidad o pasaporte vencido? Foto referencial

Durante este domingo, 14 de diciembre, se desarrolla la segunda vuelta de las elecciones presidenciales 2025.

La instancia cuenta con voto obligatorio y para sufragar se necesita el carnet de identidad o pasaporte.

¿Se puede votar con carnet vencido?

Se puede votar con el carnet o el pasaporte vencido, sin embargo, solo puede estar caducado hasta máximo un año previo a las votaciones, es decir, el 14 de diciembre de 2024.

Por el contrario, los siguientes documentos no se aceptan para sufragar:

El comprobante del trámite para obtener la cédula de identidad

Licencia de conducir

Fotocopia o imagen digital de cualquiera de estos documentos

Cabe recordar que el local y mesa de votación para la segunda vuelta son los mismos del proceso anterior. La información se puede verificar en línea en consulta.servel.cl con el RUN.

Este 14 de diciembre recibirás una cedula electoral con dos candidaturas, votar será rápido. Tu mesa y local de votación serán los mismo de noviembre.#Servel #Elecciones2025 #Elecciones2025CL #Eleccioneschile2025 pic.twitter.com/4CTGV0NSzp — Servicio Electoral (@ServelChile) December 9, 2025

Además, se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según se indica desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos en el exterior.

En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a: