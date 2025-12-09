¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial. Foto referencial de archivo

Este domingo, 14 de diciembre , corresponde la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

La etapa permitirá a la ciudadanía elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, los candidatos que obtuvieron las primeras mayorías en noviembre.

Para este segundo proceso, desde el Servicio Electoral (Servel) se confirmó que el local y mesa corresponden a los mismos asignados para las recientes votaciones.

Revisa el local y mesa de votación

Para verificar el local y mesa de votación se debe ingresar con el RUN a la página consulta.servel.cl.

Otra manera de consultar la información al Servel es llamando al número 600 6000 166.

De esta manera también se puede verificar si corresponde presentarse como vocal de mesa, función que es obligatoria para las personas llamadas en la nómina.

Este 14 de diciembre recibirás una cedula electoral con dos candidaturas, votar será rápido. Tu mesa y local de votación serán los mismo de noviembre.

Se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos que residen en el exterior.

En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a: