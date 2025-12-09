VOTA INFORMADO por $1100
    ¿Dónde voto? Revisa tu local para las elecciones de la segunda vuelta presidencial

    El proceso se desarrollará durante este domingo, 14 de diciembre.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Foto referencial de archivo ALEX DIAZ/ATON CHILE

    Este domingo, 14 de diciembre, corresponde la realización de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

    La etapa permitirá a la ciudadanía elegir entre Jeannette Jara y José Antonio Kast, los candidatos que obtuvieron las primeras mayorías en noviembre.

    Para este segundo proceso, desde el Servicio Electoral (Servel) se confirmó que el local y mesa corresponden a los mismos asignados para las recientes votaciones.

    Revisa el local y mesa de votación

    Para verificar el local y mesa de votación se debe ingresar con el RUN a la página consulta.servel.cl.

    Otra manera de consultar la información al Servel es llamando al número 600 6000 166.

    De esta manera también se puede verificar si corresponde presentarse como vocal de mesa, función que es obligatoria para las personas llamadas en la nómina.

    Se encuentra establecida una multa de entre 0,5 y 1,5 UTM para los ciudadanos chilenos que no concurran a votar, es decir, desde $34.000 a $104.000 aproximadamente.

    Según indican desde el gobierno, la sanción no aplica a las personas extranjeras habilitadas para sufragar ni a chilenos que residen en el exterior.

    En tanto, las excusas válidas para no acudir a votar corresponden a:

    • Encontrarse enfermo
    • Estar ausente del país o en una localidad ubicada a más de 200 km del local de votación
    • Desempeñar funciones que encomienda la Ley 18.700
    • Tener otro impedimento grave acreditado ante el juez de policía local
    • Tener una discapacidad y contar con certificación respectiva
