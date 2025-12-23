En operativo de más de ocho horas: logran retiro de camión siniestrado en Las Condes

La colisión de alta energía entre un automóvil y un camión de alto tonelaje, en la intersección de Charles Hamilton y San Francisco de Asís, en la comuna de Las Condes, la tarde del jueves 18 de diciembre dejó tres personas lesionadas.

El automóvil destruido quedó en la calle y fue retirado.

A un costado de la vía, contra la cerca de un inmueble, en tanto, quedó el camión.

Para retirarlo se debió realizar un un operativo de emergencia que se extendió por más de ocho horas.

La maniobra, que implicó un amplio despliegue de equipos municipales y de emergencia, se desarrolló desde las 20.00 horas hasta las 3.00 de la madrugada, sin registrarse incidentes adicionales, bajo permanente supervisión municipal a las labores ejecutadas por la empresa a cargo.

“Finalizamos con éxito el retiro de este camión gracias a un trabajo coordinado de nuestros equipos de Tránsito, Emergencias, Aseo y Seguridad. Supervisamos cada etapa de la maniobra realizada por la empresa a cargo, asegurando que se desarrollara sin incidentes y siempre protegiendo a nuestros vecinos”, destacó la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín.

Al finalizar los trabajos, se levantaron los cortes y desvíos de tránsito, el personal municipal se retiró de la zona y se avanzó en la normalización total del sector.