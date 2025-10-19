SUSCRÍBETE
Nacional

En prisión preventiva queda presunto autor de homicidio de adulto mayor de 78 años en Puerto Aysén

Al presunto victimario se le imputa haber asesinado y ocultado los restos de la víctima, además de haber ocupado ilegalmente la propiedad de ésta, entre otros delitos.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

Casi una semana después del hallazgo de osamentas en un domicilio de Puerto Aysén -las cuales correspondían a un adulto mayor de 78 años que estaba desaparecido- el presunto responsable de este crimen fue formalizado y puesto en prisión preventiva.

El imputado de 54 años fue formalizado en la mañana de este domingo por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio simple, usurpación de inmueble, ultraje de cadáver, usurpación de identidad y estafa residual. El juez de garantía Rodrigo Grez acogió la petición del Ministerio Público para que el imputado ingrese a prisión preventiva y fijó el plazo de investigación en 120 días.

“Constan antecedentes suficiente de la existencia del delito y las presunciones fundadas de participación que le ha correspondido al imputado en los mismos, así como también que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, entendiendo la gravedad de los delitos y el cúmulo de los mismos por los que fue formalizado”, acotó el fiscal del caso Pedro Poblete.

La investigación inició luego de que la hija de la víctima interpusiera una denuncia por presunta desgracia tras las Fiestas Patrias. Una vez que la Policía de Investigaciones se trasladó al domicilio de la víctima, en calle Galvarino Riveros, halló a al imputado en el lugar. El jefe de la Brigada de Homicidios de Coyhaique Ítalo Todaka precisó que éste manifestó que la víctima había salido de la ciudad con destino al norte del país por un supuesto negocio inmobiliario.

Sin embargo, algunas de las características notadas por los detectives en el sitio del suceso y en el relato del imputado no concordaron con la versión que éste entregaba. Fue así que el 10 de octubre, los oficiales hallaron restos óseos en una estufa a leña, que no pudieron ser identificados de inmediato como correspondientes a la víctima. No obstante, el hombre de 54 años fue detenido en ese momento por el delito de inhumación ilegal.

Desde la PDI informaron que determinados factores impidieron la identificación de los restos inicialmente y que a los funcionarios del Servicio Médico Legal se sumaron peritos bioquímicos del Laboratorio de Criminalística Central, provenientes de la Región Metropolitana. Fue mediante pericias odontológicas que finalmente se pudo establecer que las osamentas correspondían a la víctima.

Adicionalmente, mediante cámaras de seguridad y las declaraciones de vecinos se pudo reconstruir los hábitos de la víctima y concluir que en atención a su comportamiento habitual y a sus enfermedades de base, era imposible que ésta hubiera salido voluntariamente de su domicilio.

La hipótesis expuesta en la formalización da cuenta de que en una fecha no determinada, entre el 20 de septiembre y el 10 de octubre de 2025, el presunto victimario, quien además era arrendatario de un inmueble de propiedad de la víctima, le quitó la vida y que luego ocultó el cadáver de la forma antes descrita. Adicionalmente, se trasladó a la vivienda principal que era de propiedad de la víctima y mientras la ocupaba ilegalmente, ofreció en arriendo mediante Facebook otra de las propiedades del fallecido, según la Fiscalía. A raíz de este último hecho, hubo una persona que habría sido estafada con $250 mil.

Luego de que el hombre de 54 años fue detenido, sufrió un cuadro médico no especificado que requirió tratamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Coyhaique. Por ende, se mantuvo internado hasta el sábado, cuando personal médico informó a las autoridades que éste intentó huir.

