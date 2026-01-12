Encerrona en Maipú deja a conductor herido a bala tras resistirse a asalto

Una violenta encerrona armada se registró la tarde de este domingo en la comuna de Maipú, zona sur de la Región Metropolitana, dejando como saldo a un conductor herido por impacto de bala en una de sus piernas, luego de intentar evitar el robo de su vehículo.

Según informó el capitán Ignacio Gatica, oficial de ronda de la Prefectura Rinconada de Carabineros, el procedimiento se originó cerca de las 20.10 horas, en la intersección de las avenidas Segunda Transversal con Central Gonzalo Pérez Llona.

En ese lugar, la víctima se encontraba a bordo de su vehículo, detenido por la luz roja del semáforo, cuando desde el sentido contrario descendió un individuo armado, quien intentó sustraerle el vehículo.

“Desciende un individuo premunido con un arma de fuego, que intenta sustraer el vehículo a la víctima”, detalló el oficial, agregando que el conductor opuso resistencia al asalto, lo que derivó en un desenlace aún más grave.

Producto de esa resistencia, el atacante efectuó una cantidad indeterminada de disparos, uno de los cuales impactó a la víctima en una de sus piernas, provocándole una lesión por arma de fuego.

Pese a la gravedad del ataque, Carabineros confirmó que el afectado fue trasladado hasta el Hospital El Carmen, donde permanece fuera de riesgo vital, siendo atendido por personal médico.

En medio de su intento por evadir la encerrona, el conductor retrocedió con su vehículo, colisionando con el automóvil que se encontraba detrás. De acuerdo con Carabineros, el choque solo provocó daños menores y no influyó de manera significativa en el desarrollo del procedimiento policial.

“El conductor se asusta, retrocede para tratar de evadir esta encerrona y colisiona la parte posterior al vehículo que lo antecedía”, explicó el capitán Gatica.

Tras el ataque, los autores del delito lograron darse a la fuga, mientras Carabineros inició el resguardo del sitio del suceso y las primeras diligencias investigativas.

Los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público, que deberá determinar qué unidad especializada trabajará en el lugar para esclarecer los hechos.

En paralelo, personal policial tomó declaración a testigos presenciales que se encontraban en el sector al momento del ataque.