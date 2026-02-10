SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Encuentran en buen estado de salud a conscripto que estaba desaparecido en Pozo Almonte

    Joven de 20 años no se presentó a su unidad el miércoles pasado tras encontrarse de franco y su familia había presentado una denuncia por presunta desgracia.

     
    JUAN EDURADO LOPEZ/ATON CHILE

    Este martes fue encontrado en buenas condiciones el soldado conscripto Cristopher Ponce Ponce (20) perteneciente a la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores”, de la comuna de Pozo Almonte, Región de Tarapacá.

    El soldado no se presentó a la unidad el 4 de febrero, cuando debía volver tras encontrarse de franco, y su familia había presentado el viernes pasado una denuncia por presunta desgracia en Carabineros.

    A través de un comunicado, la Segunda Brigada Acorazada “Cazadores” informó que Ponce “fue encontrado en buenas condiciones en la ciudad de Iquique, en un procedimiento adoptado por la Policía de Investigaciones de Chile, ante la existencia de una denuncia por presunta desgracia”.

    La brigada indicó que se ha mantenido en permanente contacto con la familia del conscripto, y que esta ya se encuentra con él.

    La Fiscalía Regional de Tarapacá había iniciado de oficio una indagatoria tras enterarse por la prensa de la desaparición del joven, la que estaba a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI.

