Encuesta Cadem califica a Presidente Boric con nota 3,7 y lo posiciona como el peor evaluado desde 1990

La última edición de la encuesta Plaza Pública que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de marzo, arrojó que el Presidente Gabriel Boric finaliza su mandato con una evaluación promedio de 3,7, según la calificación entregada por los consultados, ubicándose como el mandatario peor evaluado desde el retorno a la democracia en 1990.

Cabe señalar que el sondeo consideró 710 casos efectivos, y se realizó mediante encuestas telefónicas aplicadas a celulares de prepago y postpago, dirigidas a hombres y mujeres mayores de 18 años en 190 comunas del país de las 16 regiones del país.

El estudio muestra que un 22% de los consultados calificó su gestión con notas entre 6 y 7, mientras que un 18% le otorgó nota 5 y un 13% lo evaluó con nota 4. En contraste, un 46% entregó calificaciones entre 1 y 3.

Aprobación y desaprobación al cierre del mandato

En términos de respaldo ciudadano, la encuesta indica que Boric concluye su administración con un 37% de aprobación y un 58% de desaprobación.

El sondeo también comparó la evaluación del actual gobierno con las administraciones anteriores desde el inicio de la democracia, posicionando al mandato de Boric como el peor evaluado en ese período.

De acuerdo con los resultados, un 68% de los encuestados considera que el primer gobierno de Sebastián Piñera fue el mejor evaluado desde 1990, seguido por su segundo mandato con 53%, mientras que el primer gobierno de Michelle Bachelet obtiene 52% de valoración favorable.

En contraste, solo un 29% evalúa positivamente al gobierno de Boric.

Evaluación por áreas de gestión

El estudio de opinión también midió la percepción ciudadana respecto de distintas áreas del trabajo gubernamental.

En ese apartado, las mejores evaluaciones se concentran en transporte (53%), medioambiente (50%) y desarrollo energético (44%), ámbitos donde el Ejecutivo obtiene los niveles más altos de aprobación.

Sin embargo, el estudio evidencia importantes críticas en materias consideradas prioritarias por la ciudadanía, especialmente en seguridad y control migratorio.

Entre las áreas peor evaluadas destacan la gestión en inmigración (24%), la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico (25%) y las acciones contra la corrupción (26%), indicadores que se ubican muy por debajo del promedio en otras áreas.

Por otra parte, un 52% de los encuestados cree que a Chile le irá bien con el nuevo gobierno, mientras que un 25% piensa que el país tendrá un mal desempeño y un 21% estima que la situación será regular.