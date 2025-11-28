Encuesta Criteria: José Antonio Kast alcanza el 51% y Jeannette Jara el 35%

Una nueva entrega de la encuesta Criteria se reveló este jueves –correspondiente al mes de noviembre- la que mostró que el candidato republicano y social cristiano, José Antonio Kast, se alzaría como el triunfador del balotaje, si este tuviera lugar este domingo, con un 51 % de las menciones, frente al 35 % de los respaldos de Jeannette Jara, una diferencia de 16 puntos entre ambas cartas.

El sondeo se realizó a través de un panel online entre el 24 y 26 de noviembre, considerando 1.002 casos.

El resultado obtenido por Kast muestra el alza de un punto porcentual respecto a la medición anterior, entregada el pasado 23 de noviembre, a una semana de la primera vuelta. En tanto, Jara mostró el descenso de un punto, pasando de un 36 a un 35 %.

Antes de la primera vuelta, la medición del 14 de noviembre, reflejaba que un 47 % votaría por José Antonio Kast versus un 33 % que manifestó hacerlo por la exministra del Trabajo.

Otro 14 % afirma que votará nulo o en blanco frente a la consulta “si este domingo fueran las elecciones de segunda vuelta presidencial, ¿por cuál de las siguientes candidaturas votarías?“; cifra que se mantiene estable en las últimas dos mediciones.

Criteria 2 - Elecciones próximo domingo

¿Quién crees que será presidente?

Criteria también consultó a los participantes quién cree que será el próximo presidente del país, donde Kast alcanzó un 63 % de las menciones frente a un 29 % que señala a Jara como la futura jefa de Estado.

Los números obtenidos por Kast, muestras un aumento en las menciones espontáneas de los encuestados, quien en la medición anterior (del 23 de noviembre), alcanzó un 59 % de las respuestas, lo que muestra un alza en la percepción de quienes respondieron de 4 puntos.

Al frente Jeannette Jara acumula un 29 % de respuestas de quienes creen que se convertiría en la segunda mujer en ocupar la primera magistratura. En la pasada entrega del sondeo, la carta del Partido Comunista (PC) tuvo un 33 % de las menciones, lo que muestra un descenso de cuatro puntos en relación a la medición actual.

Frente a la pregunta “independiente de tus preferencias personales, ¿quién crees que será el próximo presidente o presidenta de Chile?”, un 5 % responde otro y otro 3 % no menciona creencia.

Criteria 1 - Quién crees que será el próximo presidente

Atributos presidenciales

Además, el sondeo de opinión preguntó por los atributos más destacados de las cartas presidenciales que se medirán en el balotaje del 14 de diciembre.

En ellos, Kast destaca con un 69 % de respaldo ante las consultas sobre mejorar la seguridad y ordenar la migración, como parte de sus atributos más destacables en la carrera presidencial.

En los mismos conceptos, Jara alcanza un 31 % de respaldo.

El aspecto de potenciar el crecimiento económico, Kast alcanza un 65 % frente a un 35 % de Jara.

Entre las cualidades donde destaca Jara -pero que aún así no supera a Kast- son en mejorar la salud pública y acortar las listas de espera, con un 46 % frente al 54 % de Kast.

En el ítem de generar más empleo y mejores sueldos, a Kast lo respalda un 58 % de los encuestados y a Jara un 42%.