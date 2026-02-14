SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso

    El ministro de Vivienda enfatizó que su comentario no es una crítica a la labor de Contraloría y que “siempre es muy importante que se hagan este tipo de auditorías”. Además, dijo que desde el Minvu colaborarán como institución si se le realizan consultas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    “Entendamos con seriedad ese informe antes de emitir juicios”: Montes e irregularidades detectadas por la CGR en megaincendio de Valparaíso Dedvi Missene

    Tras la serie de auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR), dadas a conocer durante esta semana, respecto al proceso de reconstrucción por el megaincendio que afectó a Valparaíso en 2024, el ministro de Vivienda Carlos Montes realizó este sábado un llamado a no adelantar juicios sobre esta situación.

    En particular, la auditoría realizada por la Contraloría concluyó que la Delegación Presidencial de Valparaíso habrían existido pagos no acreditados por más de 525 millones de pesos, sobreprecios en contrataciones de hasta 557%, la subcontratación total de los servicios de algunas empresas y déficit de control interno. Durante el período auditado por la CGR, quien encabezaba la delegación porteña era Sofía González (PC).

    En la serie de auditorías también se habrían detectado irregularidades en las gestiones realizadas por los municipios de Viña del Mar y de Quilpué, encabezados en esa época por las alcaldesas Macarena Ripamonti (FA) y Valeria Melipillán (FA).

    Viña del Mar, 5 de febrero de 2024. Vista aérea de los daños que causó el devastador incendio en el sector alto de la Ciudad Jardín. Foto: Raúl Zamora / Aton Chile. RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Respecto a este tema, Montes señaló esta jornada que “aquí se han expresado públicamente una serie de juicios y descalificaciones sin siquiera conocer el informe de la Contraloría y los hallazgos que pudo obtener en sus auditorías. Lo importante aquí es que se estudie y entendamos con seriedad ese informe antes de emitir juicios y no suponer, sin que se hayan conocido ni investigado estas conclusiones, responsabilidades o irregularidades".

    El ministro de Vivienda resaltó que su comentario no resultaba una crítica a la labor de la Contraloría y que “siempre es muy importante que se hagan este tipo de auditorías”.

    “Pero lo que no es bueno, lo que no hace bien para el proceso de reconstrucción mismo y para la fe pública en general es asumir y acusar, sin haber siquiera haber conocido y estudiado esas informaciones, situaciones irregulares”, explicó.

    El titular del Minvu también abordó en concreto la labor ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) tras la tragedia. “Debemos comprender la dimensión de la tragedia y que después de que se quemaron y destruyeron las viviendas había que demoler rápidamente y sacar los escombros y si bien, tal como señalé, no conozco los presupuestos de ese ministerio para estas obras, no aporta en absoluto hacer acusaciones basadas en informaciones que primero se deben conocer y analizar en profundidad, para luego aclarar el conjunto de situaciones que ahí se consideren necesarias ”, detalló sobre el MOP.

    Como conclusión, Montes espera que “una vez conocidas y estudiadas estas informaciones, se actúe de acuerdo con la normativa vigente. Y que tengan la total certeza que colaboraremos como institución, tal como lo hemos hecho siempre, cuando se ha necesitado en los casos que se nos consulte”.

    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso
    Carlos Montes pide no anticipar responsabilidades tras auditorías de la CGR por reconstrucción en Valparaíso

    Indermit Gill, economista jefe del Banco Mundial: "La forma más duradera de reducir la deuda pública es el crecimiento"
    "Me casé en un Automac": la inédita jornada donde dos parejas darán el "sí" bajo los arcos dorados de un McDonald's
    Coquimbo Unido da el golpe y se queda con el clásico contra Deportes La Serena
    El regreso de Kratos y lo nuevo de Kojima: lo que dejó el State of Play de febrero
    Desde Milo J hasta Myriam Hernández: cinco discos para musicalizar el Día de San Valentín
    Evo Morales reaviva reclamo marítimo contra Chile y acusa al gobierno boliviano de renunciar a la demanda
    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín
