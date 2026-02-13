SUSCRÍBETE POR $1100
    Montes dice que Plan Habitacional alcanza el 97% de avance y supera las 254 mil viviendas entregadas

    A la fecha de enero, el Minvu señaló que registra 254.102 soluciones habitacionales entregadas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    El ministro de Vivienda, Carlos Montes. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En el marco del último consejo de gabinete del gobierno previo al traspaso de mando, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, entregó un balance sobre los proyectos encabezados por su administración, específicamente sobre el Plan de Emergencia Habitacional, iniciativa impulsada por este gobierno que según Montes tiene un 97,7% de avance.

    A la fecha de enero, el Minvu señaló que registra 254.102 soluciones habitacionales entregadas. “Estamos muy contentos de acercarnos a la meta de las 260 mil, eso significa que esa cantidad de familias han tenido soluciones habitacionales. No se creía que se iba a hacer. Nosotros creemos que no es suficiente, porque el déficit es mucho mayor que eso. Pero hemos estado trabajando sistemáticamente para lograrlo, con viviendas de mejor calidad, de mejor tamaño y de mejor ubicación", señaló.

    La estrategia del gobierno de Gabriel Boric pretende combatir el déficit habitacional y agilizar el acceso a vivienda de calidad de las personas a través de la entrega de 260 mil viviendas durante el periodo de cuatro años, meta que se ha cumplido en las regiones del Maule, Biobío, Ñuble, La Araucanía, Los Lagos, Aysén y Magallanes.

    De acuerdo al jefe de cartera, uno de los objetivos centrales de su gestión ha “sido facilitar mejores condiciones para la producción de viviendas en el futuro”.

    Montes enfatizó que los proyectos que quedarán en ejecución “permitirán que el próximo gobierno produzca más vivienda” y planteó la necesidad de una transición responsable. Asimismo, instó a la próxima administración a continuar y fortalecer los actuales planes habitacionales.

    El balance se da en un escenario tenso entre el Ejecutivo y el próximo titular de Vivienda, Iván Poduje, quien ha cuestionado en reiteradas ocasiones la gestión del Presidente Boric en materia de reconstrucción a raíz de los incendios forestales de febrero de 2024 en la Región de Valparaíso.

