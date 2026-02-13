“Se requiere salir de las pequeñeces”: gobierno responde a críticas de Poduje por gestión tras incendios y ayuda a Cuba

La ministra Camila Vallejo durante la vocería de este viernes en La Moneda.

Desde el gobierno respondieron a las críticas realizadas por el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo de José Antonio Kast, Iván Poduje, por la gestión tras los incendios que afectaron a la Región de Valparaíso y la ayuda humanitaria anunciada para Cuba.

Poduje cuestionó directamente a la ministra Camila Vallejo, señalando que “se fue a sacar fotos, se comprometió a hacer cosas y nunca más volvió”, y agregando que “engañó a las familias que estaban allá”.

Consultado por estas declaraciones, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, respondió: “¿Qué sentido tiene participar de estas pequeñeces? Hay quienes creen que se construye un mejor país en una pelea en el barro, con lógica de barra brava”.

“Cuando se va a desempeñar una tarea de Estado se requiere actuar con altura de miras y poner siempre en el centro la prioridad de las personas. Nosotros como gobierno en ese sentido hemos sido muy responsables de no sumarnos a aquellos que les gusta pelear en el barro”, agregó, enfatizando que “nos gustaría ver de parte de todos los sectores políticos la misma actitud”.

Por su parte, la ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), también se refirió a los cuestionamientos señalando que “si se espera asumir las tareas de ministro de Estado se requiere salir de las pequeñeces o de buscar cada momento una oportunidad para pegarle al que está al frente”.

“No le aportan nada, ni a los damnificados por la emergencia ni al país en su conjunto“, añadió.

Ayuda humanitaria a Cuba

En tanto, el ministro de Vivienda, Carlos Montes, también abordó los cuestionamientos que realizó su sucesor respecto a la entrega de ayuda humanitaria anunciada por el gobierno para Cuba llamándolo a que “reflexione más lo que está diciendo”.

“Hoy día hay gente sufriendo en Cuba, en Gaza y también en Chile. Nosotros tenemos que asumir una responsabilidad internacional así como otros países la asumieron con Chile en otros momentos”, afirmó.

Poduje, en conversación con CNN Chil,e apuntó que “no es aceptable que se mande ayuda a una dictadura cuando en tu propio país tienes a casi 4.600 personas con sus casas destruidas”.

Según señaló Montes, “anteponer las cosas de esa manera puede ser muy popular, pero no es realmente responsable”, enfatizando que “los chilenos también en otras etapas de la historia hemos sufrido harto y hemos recibido apoyo de distintos países que también tenían problemas en su interior”.

Cuestionamientos a Contraloría

El ministro Montes también cuestionó el reciente informe emitido por Contraloría respecto al megaincendio que afectó a Valparaíso, señalando que “no se puede acusar o aparecer acusando sin que haya habido suficiente análisis de los temas”.

Según apuntó el titular del Minvu, “me parece extraño que se haga esto sin los diálogos suficientes, sin los antecedentes suficientes, y aparece como una acusación de algo que está viéndose y evaluándose”, a la vez que expresó que “son cuestiones complejas. Entonces uno no puede llegar a opinar así como que al inmediatamente suponer que había irregularidad”.

Finalmente, apuntó que “si tenemos la certeza de que aquí hubo irregularidad, deberíamos partir denunciando la irregularidad”, mencionando que “no sacrifiquen a ciertas personas, a ciertas instituciones, sin antes tener un estudio muy en profundidad porque esto es grave. La gente además desconfía, la gente supone que todo el mundo se robó la plata y obviamente esto termina influyendo en todos los que participan de nuestra manera hacia atrás y hacia adelante”