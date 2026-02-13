Gobierno detalla envío de US$ 1 millón de ayuda humanitaria a Cuba y refuta críticas de la oposición

En medio de las críticas surgidas desde la derecha, este viernes el gobierno detalló el monto de ayuda humanitaria que se enviará a Cuba, a raíz de la crisis derivada del bloqueo que sufre la isla en manos de Estados Unidos.

Las especificaciones fueron entregadas en una vocería en el set de prensa de La Moneda encabezada por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, que estuvo flanqueada por Álvaro Elizalde (Interior), Macarena Lobos (Segpres), Jaime Gajardo (Justicia) y Alberto van Klaveren (RR.EE.).

Fue el canciller el que dio cuenta de los recursos, que serán destinados mediante el fondo especial “Chile contra el hambre y la pobreza”. Este fondo es un presupuesto específico para ayuda humanitaria e iniciativas de desarrollo que tiene la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), y cuya implementación se hace en conjunto con las agencias de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

“El monto de este aporte es de un millón de dólares. Va con cargo al fondo Chile contra el hambre y la pobreza. Es un fondo que gestiona la Agencia de Cooperación Internacional del Desarrollo en conjunto con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en su sede aquí en Chile. El plazo obviamente está determinado por las circunstancias locales”, dijo.

Y luego agregó: “El aporte es un aporte monetario, a diferencia de algunos otros países que han hecho embarques de otro tipo. En el caso nuestro, desde el punto de vista logístico, lo más práctico, y es lo que hemos hecho en todos los otros casos, es hacer un aporte monetario. Obviamente solicitando la rendición de cuentas correspondientes”.

Van Klaveren, además, volvió a defender la decisión del Ejecutivo de los cuestionamientos surgidos de la oposición, y también otros sectores como la Democracia Cristiana.

“Esta ayuda humanitaria es una ayuda humanitaria a UNICEF. No es una ayuda humanitaria al gobierno de Cuba. No es tampoco una ayuda humanitaria al Partido Comunista de Cuba. Es una ayuda humanitaria por medio de una organización internacional de gran solvencia, de gran prestigio, que tiene actividades en todo el mundo, incluyendo nuestro país, remarcó.

El canciller destacó que “UNICEF es la agencia de Naciones Unidas dedicada a la protección de la infancia, y realmente está por sobre cualquier consideración política. Y obviamente también actúa con autonomía. Y concretamente, en el caso específico, nosotros estamos aportando a un programa, que llama a salvaguardar servicios esenciales que salvan vidas para niños a través de la actual crisis energética y de combustible en Cuba”.

Santiago, 13 de febrero 2026. Voceria tras consejo de gabinete junto a ministras y ministros de Estado. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En segundo lugar, el secretario de Estado apuntó que Chile no es el único país que está realizando ayuda humanitaria a la isla.

“No somos los únicos que estamos canalizando ayuda humanitaria por vía de determinadas organizaciones en Cuba. El día 5 de febrero pasado, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció una ayuda humanitaria por monto de 6 millones de dólares canalizada a través de Caritas y alguna otra organización al amparo de la Iglesia Católica. Nosotros hemos optado por UNICEF, pero es una opción muy parecida, y que responde también al mismo espíritu humanitario”, señaló.

Y volvió a argumentar que nuestro país ha prestado ayuda humanitaria en otras ocasiones. “Destaco sobre todo el caso de Ucrania, en que hemos ido gradualmente haciendo aporte humanitario. Destaco el caso de Gaza y destaco también el caso de los huracanes que lamentablemente azotan con frecuencia a Centroamérica y el Caribe, incluyendo a Cuba, y donde también hemos prestado asistencia humanitaria”.

A las palabras de Van Klaveren se sumó Elizalde, que insistió en que la negativa a ayudar planteada desde la derecha es una “indolencia”.

“Llama la atención la indolencia. Si hay niños y niñas que producto de la situación humanitaria que están viviendo en Cuba van a pasar hambre. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado de Chile? Y por tanto, el llamado que hacemos es a valorar la decisión que ha tomado el gobierno sobre la base de la trayectoria que tiene el Estado de Chile en la materia, con múltiples ejemplos, donde también en el pasado hemos recibido ayuda internacional relevante cuando hemos enfrentado, por ejemplo, emergencias", enfatizó.

Posible citación al Senado

El canciller también fue consultado por una publicación que hizo en sus redes sociales el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), en que planteó la idea de citar al ministro para que entregue explicaciones por la ayuda a Cuba.

El parlamentario hizo el comentario al responder una publicación del Presidente Gabriel Boric, en que calificó el bloqueo del gobierno de Donald Trump a la isla como “inhumano”.

Llame a elecciones libres en Cuba, el mundo cooperará.



No más subsidio a dictadura de 68 años. Impresiona debilidad ante PC



Desde @Senado_Chile citaremos ministro RREE para explicar por qué gobierno con déficit fiscal y malos resultados económicos se permite financiar tiranías https://t.co/Jh7NoQAA5m — Luciano Cruz-Coke - SENADOR RM (@lcruzcoke) February 12, 2026

“Llame a elecciones libres en Cuba, el mundo cooperará. No más subsidio a dictadura de 68 años. Impresiona debilidad ante PC. Desde el Senado de Chile citaremos al ministro de RR.EE. para explicar por qué un gobierno con déficit fiscal y malos resultados económicos se permite financiar tiranías”, escribió.

En respuesta, el titular de Relaciones Exteriores dijo: “Con mucho gusto asistiría al Senado cuando retome sus sesiones para explicar justamente los alcances de esta medida y poder confirmar de que efectivamente estamos hablando de una asistencia humanitaria, que obviamente nosotros no financiamos regímenes dictatoriales, nosotros prestamos asistencia por vía de organizaciones internacionales de carácter humanitario”.

Asimismo, señaló que “siempre hay carencias internas, pero pese a esas carencias internas, muchos países prestan cooperación internacional, prestan solidaridad”.