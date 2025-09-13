Envían a prisión preventiva a imputado por homicidio durante una riña en las cercanías del Hospital El Pino en San Bernardo

En prisión preventiva quedó este sábado un sujeto imputado por dar muerte a otra persona durante una riña en las cercanías del Hospital El Pino en San Bernardo.

El conflicto se habría desarrollado el pasado 5 de septiembre, en la intersección de las calles Ernesto Riquelme con Cerro Cantillana.

Según los registros de cámaras a los que accedieron las policías y Fiscalía, alrededor de 20 personas habrían estado en la riña, que habría dejado como saldo una persona fallecida y otras cuatro heridas.

El fiscal ECOH Sergio Ortega detalló tras la formalización que "se pudo determinar que una de las personas que figuraba como víctima en el momento de la ocurrencia de los hechos, hombre mayor de 30 años, es quien efectivamente efectuó diversos disparos en contra de la víctima fallecida".

“Para llegar a estas conclusiones la Brigada de Homicidios recogió diversos medios de prueba, declaraciones, reconocimiento, fijaciones fotográficas fotogramas, levantamiento de evidencia científica, de evidencia balística, además de grabaciones, las cuales van estableciendo una cronología de ocurrencia en los hechos, los cuales finalmente permiten establecer, acreditar y vincular a esta víctima en primer término como imputado en la presente causa”, explicó sobre la situación de esta persona.

Por lo anteriormente detallado, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva al considerar al imputado un peligro para la sociedad, petición que fue acogida por el tribunal esta tarde.

Se estableció un plazo de investigación de 100 días. Según Ortega, la causa se mantiene en reserva ya que “existen diversas diligencias tendientes a acreditar la participación de el o los imputados respecto de delitos de lesiones y eventualmente homicidios frustrados en las demás víctimas”.