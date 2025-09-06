Disparos y puñaladas: un muerto y cuatro heridos deja violenta pelea fuera del Hospital El Pino en San Bernardo

Un fallecido y cuatro personas heridas dejó un enfrentamiento en las afueras del Hospital El Pino, en la comuna de San Bernardo, la tarde del viernes. Este fue registrado por las cámaras del sector y en él habrían intervenido aproximadamente unas 20 personas.

La riña tuvo lugar en la intersección de las calles Eleuterio Ramírez con Cerro Cantillana y dejó heridos con impactos de bala y heridas cortopunzantes, los que luego fueron llevados al mismo centro asistencial ubicado a unos pocos pasos.

El fiscal ECOH Sergio Ortega confirmó que diversas personas lesionadas con impactos balísticos fueron ingresadas al Hospital El Pino, detallando que una de ellas, que presentaba un impacto balístico en el sector del tórax, falleció en el lugar.

Un muerto y cuatro heridos deja violenta pelea fuera del Hospital El Pino. Imagen @ECOH_FiscaliaRM.

“De los antecedentes que se logran recabar, primeramente se logra establecer que en horas de la tarde en el sector de Ernesto Riquelme, comuna de San Bernardo, con el sector de Los Pétalos, habría ocurrido un enfrentamiento entre sujetos hasta el momento desconocidos”, confirmó el fiscal a la prensa.

Así detalló que los involucrados “habrían efectuado disparos y producto de aquello tendríamos cinco víctimas lesionadas. Una con herida cortopunzante, tres lesionadas con impacto balístico fuera de riesgo vital”.

De estas detalló que dos son menores de edad y un mayor de edad, además del fallecido, también mayor de edad, con un impacto en el tórax sin salida de proyectil, que le ocasionó la muerte. Este habría sido identificado como A.A.S.P., de 22 años, quien mantenía antecedentes penales sin orden vigente.

Hasta el cierre de esta edición no se conocían las identidades de las demás víctimas o si tenían algún vínculo o parentesco, mientras la PDI y el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía continuaban trabajando para recabar más antecedentes.