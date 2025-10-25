“Esperamos que la educación esta vez sí tenga relevancia”: Aguilar emplaza a candidatos presidenciales por su próximo debate

Este sábado, el presidente nacional del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, apuntó contra los candidatos presidenciales, quienes se presentarán este domingo a un nuevo debate.

Aguilar comentó que “este domingo esperamos que la educación esta vez sí tenga relevancia y centralidad en el discurso y en el debate que van a tener los candidatos que no tuvo en el anterior debate presidencial de televisión abierta".

“Nos parece que se minimizó la educación en ese debate, que tuvo muy poca presencia, que los candidatos le dieron muy poca importancia, que los medios de comunicación y los periodistas tampoco le dieron relevancia que necesita y la educación en Chile necesita estar en el centro, en especial de quienes quieren gobernar el país”, relevó.

Agregó que “la educación tiene todavía muchas necesidades, muchos problemas, ahora mismo se está anunciando un recorte del presupuesto de los SLEP que nos parece extremadamente peligroso, extremadamente preocupante".

“ Necesitamos que los candidatos y candidatas presidenciales le expliquen al país cuáles son sus preocupaciones en educación , cuáles son sus propuestas en educación y qué van a hacer para sacar a la educación, en especial a la educación pública, de la crisis profunda en la que está hoy día”, concluyó Aguilar.

Cabe recordar que el debate presidencial que reunirá a los ocho candidatos en televisión será presentado en Canal 13.

Titulado como El Debate, el diálogo presidencial se podrá ver este domingo, 26 de octubre, desde las 20:00 horas.