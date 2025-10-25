SUSCRÍBETE
SHOA descarta tsunami en costas chilenas tras sismo en el Océano Pacífico

El movimiento telúrico se localizó a 849 kilómetros al sur de Isla de Pascua, según informó el SNAM.

Por 
Sebastián Yeza
Carlos Acuna/Aton Chile

La tarde de este sábado, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas chilenas luego de un sismo localizado en el Océano Pacífico.

De acuerdo a lo informado por el Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), el movimiento telúrico fue registrado a las 12.18 horas de este 25 de octubre.

En detalle, el sismo tuvo una magnitud 5.2 y fue localizado a 849 kilómetros al sur de Isla de Pascua, por lo que se inició una evaluación de los posibles riesgos asociados al evento.

Sin embargo, luego el SHOA descartó la posibilidad de que se generara un tsunami en las costas chilenas a raíz del movimiento telúrico.

Así lo informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a través de redes sociales: “SHOA indica que que las características del sismo magnitud 5.2, localizado 849 kilómetros al sur de Isla de Pascua, no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile“.

