Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

Quienes no se excusen, y no se presenten durante la jornada electoral, arriesgan multas que van desde 2 a 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000 aproximadamente.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz
JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

A partir de este sábado 25 de octubre, las personas designadas como vocales de mesa para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias podrán revisar si les corresponde cumplir esta función.

Cumplir como vocal de mesa es obligatorio y corresponde a las votaciones del 16 de noviembre. Quienes desempeñen esta labor recibirán un pago equivalente a dos tercios de Unidad de Fomento, aproximadamente $26.000. En tanto, quienes incumplan con la obligación arriesgan multas que van desde 2 a 8 UTM, es decir, entre $138.000 y $554.000 aproximadamente.

Cómo excusarse

Quienes no puedan cumplir la función de vocal de mesa podrán presentar sus excusas entre el lunes 27 y el miércoles 29 de octubre. Según la Ley 18.700, los motivos válidos para excusarse incluyen:

  • Tener más de 70 años.
  • Estar fuera del país o en una localidad a más de 300 kilómetros sin comunicaciones expedidas.
  • Estar inhabilitado o haber sido designado miembro del Colegio Escrutador.
  • Estar embarazada.
  • Ser padre o madre de un menor de 2 años.
  • Ser cuidador de adultos mayores o personas con necesidades especiales, dependencia o discapacidad, incluidos quienes trabajen en establecimientos de larga estadía.
  • Encontrarse física o mentalmente imposibilitado para ejercer la función.
  • Cumplir labores en establecimientos hospitalarios.

Cada excusa debe ser respaldada con la documentación correspondiente ante la Junta Electoral, cuyos datos de contacto se pueden consultar en el sitio web del Servel.

Luego del período de excusas, el Servel publicará la nómina definitiva de vocales de mesa el 1 de noviembre, incluyendo a los designados como reemplazantes.

Cómo excusarse de ser vocal de mesa en las elecciones del 16 de noviembre

