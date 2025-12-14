VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Esperamos tener cooperación y respeto mutuo”: las expectativas del Ángel Valencia sobre el próximo gobierno

    Por otro lado, el jefe del Ministerio Público evitó hacer una evaluación de la relación de su institución con el gobierno del Presidente Gabriel Boric

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    Valparaíso, 3 de junio de 2025. El fiscal nacional, Ángel Valencia, durante sesión de la comisión de Constitución del Senado. SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    A las 10.30 puntual llegó el fiscal nacional Ángel Valencia al Campus Oriente de la Universidad Católica, ubicado en Providencia, para emitir su sufragio en las elecciones presidenciales.

    Tras entregar su voto, el jefe del Ministerio Público se refirió a cuál espera que sea su relación con la próxima administración. “Esperamos tener un vínculo de cooperación, porque la comunidad espera que cooperemos, tanto el Ministerio Público como las autoridades del Ejecutivo”, partió diciendo.

    Asimismo, agregó que esperaba que hubiese “respeto mutuo, de nuestras funciones institucionales, de la autonomía constitucional del Ministerio Público. Estoy seguro que, poniendo por delante los intereses de Chile, así va a ser”.

    Por otro lado, Valencia evitó hacer una evaluación de la relación del Ministerio Público con el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric. “Ni un comentario favorable ni un comentario negativo, podría ser malinterpretado. Hoy día lo que me corresponde es abstenerme de emitir un comentario de lo que ha pasado. Sin embargo, lo que me interesa es poder reafirmar la importancia es que con el próximo gobierno exista una muy buena relación de cooperación”.

    Cierre de investigaciones

    Por otro lado, Valencia señaló que hay varias causas de connotación pública que están acercándose a la etapa de cierre de investigación.

    “Es de público conocimiento que considerando los tiempos legales de tramitación ya están próximas a su cierre. El caso de la exalcaldesa Barriga, del exalcalde Torrealba, del exalcalde Jadue, también el caso del teniente Ojeda, el caso Audio-Factop, Hermosilla. Es un conjunto de investigaciones que, conforme a la ley, ya están llegando al vencimiento del plazo judicial de investigación, en los cuales la fiscalía necesariamente va a tomar decisiones en los próximos días o próximas semanas”, dijo.

    Consultado qué casos tienen mayor relevancia, dijo: “Es difícil hacer una apreciación de esa naturaleza considerando que tienen impacto de distinto tipo. Cuando asumimos el cargo dijimos que íbamos a poner énfasis en el crimen organizado y en la corrupción, especialmente en las municipalidades. Después vino el caso Audio, convenios y la situación de la exministra Ángela Vivanco. Pero a la comunidad le interesa no solo que persigamos corrupción, le interesa que persigamos el narcotráfico, los abordazos, lo que ocurre en la vía pública, por lo tanto, tenemos que ser capaces de equilibrar”.

    Más sobre:Ministerio PúblicoÁngel ValenciaElecciones presidenciales

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evacúan local de votación en Valparaíso tras presunto aviso de bomba: GOPE inició procedimiento en el lugar

    Precipitaciones y temperaturas en torno a 16°C: revisa el pronóstico del tiempo para este domingo en la RM

    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    El mensaje de Cecilia Morel de cara a un nuevo gobierno: “Es muy importante no transformarnos en enemigos”

    Jara reconoce tener diseño de eventual gabinete, pero descarta haber conversado con posibles ministros

    Gobierno chileno manifiesta condolencias por fatal tiroteo en Australia

    Lo más leído

    1.
    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    Diputada salvadoreña anuncia demanda contra el Estado de Chile por fatal caso que involucra a exdiplomático chileno

    2.
    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    Incautan decenas de restos arqueológicos en vivienda de Paihuano: corresponderían a culturas Chinchorro, Changa o Diaguita

    3.
    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    Minuto a minuto | Segunda vuelta presidencial 2025: Chile elige entre Jeannette Jara y José Antonio Kast

    4.
    Fiscal Chong en juicio contra Crespo: “El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado”

    Fiscal Chong en juicio contra Crespo: “El uso legítimo de la fuerza es el gran ausente en la conducta del acusado”

    5.
    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    “Monitoreo y alertas no están comprometidas”: Sernageomin aclara que volcán Villarrica cuenta con más de 30 equipos operativos y red en línea para vigilancia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Qué es la retatrutida, el nuevo fármaco adelgazante “más poderoso” que provoca una pérdida significativa de peso

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    Por qué un rinoceronte blanco del Buinzoo fue trasladado de Chile a Brasil

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Precipitaciones y temperaturas en torno a 16°C: revisa el pronóstico del tiempo para este domingo en la RM
    Chile

    Precipitaciones y temperaturas en torno a 16°C: revisa el pronóstico del tiempo para este domingo en la RM

    Vallejo califica como “grave” mensaje de Lipigas y apunta que la empresa “tendrá que iniciar las acciones legales correspondientes”

    El mensaje de Cecilia Morel de cara a un nuevo gobierno: “Es muy importante no transformarnos en enemigos”

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica
    Negocios

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    ¿La baja de licencias médicas será temporal o permanente?: Una pregunta con más de una respuesta

    El tropiezo de la familia Solari en Colombia

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga
    El Deportivo

    Con el regreso de Alexis Sánchez a la titularidad: el Sevilla aplasta al Oviedo y vuelve a las alegrías en LaLiga

    Victor Wembanyama corta la histórica racha de Oklahoma City y San Antonio Spurs avanza a la final de la Copa NBA

    Repasa el retorno a la titularidad de Alexis Sánchez en la goleada del Sevilla ante Oviedo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Gobierno chileno manifiesta condolencias por fatal tiroteo en Australia
    Mundo

    Gobierno chileno manifiesta condolencias por fatal tiroteo en Australia

    Dos detenidos tras un ataque a tiros contra bañistas en la playa de Bondi en Australia que deja 10 muertos

    Juan Guaidó: “Lamenté mucho ver a una candidata hablar de que Machado era una golpista”

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas