“Esperamos tener cooperación y respeto mutuo”: las expectativas del Ángel Valencia sobre el próximo gobierno

Valparaíso, 3 de junio de 2025. El fiscal nacional, Ángel Valencia, durante sesión de la comisión de Constitución del Senado.

A las 10.30 puntual llegó el fiscal nacional Ángel Valencia al Campus Oriente de la Universidad Católica, ubicado en Providencia, para emitir su sufragio en las elecciones presidenciales.

Tras entregar su voto, el jefe del Ministerio Público se refirió a cuál espera que sea su relación con la próxima administración. “Esperamos tener un vínculo de cooperación, porque la comunidad espera que cooperemos, tanto el Ministerio Público como las autoridades del Ejecutivo”, partió diciendo.

Asimismo, agregó que esperaba que hubiese “respeto mutuo, de nuestras funciones institucionales, de la autonomía constitucional del Ministerio Público. Estoy seguro que, poniendo por delante los intereses de Chile, así va a ser”.

Por otro lado, Valencia evitó hacer una evaluación de la relación del Ministerio Público con el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric . “Ni un comentario favorable ni un comentario negativo, podría ser malinterpretado. Hoy día lo que me corresponde es abstenerme de emitir un comentario de lo que ha pasado. Sin embargo, lo que me interesa es poder reafirmar la importancia es que con el próximo gobierno exista una muy buena relación de cooperación”.

Cierre de investigaciones

Por otro lado, Valencia señaló que hay varias causas de connotación pública que están acercándose a la etapa de cierre de investigación.

“Es de público conocimiento que considerando los tiempos legales de tramitación ya están próximas a su cierre. El caso de la exalcaldesa Barriga, del exalcalde Torrealba, del exalcalde Jadue, también el caso del teniente Ojeda, el caso Audio-Factop, Hermosilla . Es un conjunto de investigaciones que, conforme a la ley, ya están llegando al vencimiento del plazo judicial de investigación, en los cuales la fiscalía necesariamente va a tomar decisiones en los próximos días o próximas semanas”, dijo.

Consultado qué casos tienen mayor relevancia, dijo: “Es difícil hacer una apreciación de esa naturaleza considerando que tienen impacto de distinto tipo. Cuando asumimos el cargo dijimos que íbamos a poner énfasis en el crimen organizado y en la corrupción, especialmente en las municipalidades. Después vino el caso Audio, convenios y la situación de la exministra Ángela Vivanco. Pero a la comunidad le interesa no solo que persigamos corrupción, le interesa que persigamos el narcotráfico, los abordazos, lo que ocurre en la vía pública, por lo tanto, tenemos que ser capaces de equilibrar”.