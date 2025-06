Esposa de conserje agredido en Vitacura exige que Martín de los Santos a enfrente a la justicia

En la mañana de este sábado, Guillermo Oyarzún -conserje agredido en Vitacura por Martín de los Santos Lehmann- y su esposa María Vidal se refirieron a los nuevos antecedentes del caso, referentes a la localización del acusado en Sao Paulo, Brasil, y la nueva audiencia de formalización que éste enfrentará el 4 de julio por este mismo caso, esta vez por el delito de lesiones graves gravísimas.

En la primera audiencia, de los Santos quedó sujeto a la medida cautelar de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima como imputado por lesiones graves, amenazas a Carabineros y maltrato de obra.

Luego de que la víctima interpusiera una querella por homicidio frustrado, el acusado fue reformalizado de manera telemática -supuestamente desde Pichilemu- y el tribunal dictó prisión preventiva en su contra. Sin embargo, luego se reveló que el hombre de 32 años estaba en Florianópolis, Brasil. Desde entonces, permanece prófugo, aunque la Interpol ya identificó que está en Sao Paulo.

En conversación con Canal 13, Guillermo Oyarzún Oyarzo, quien perdió el 90% de la visión de uno de sus ojos y sufrió fracturas en el rostro a raíz de la agresión, aseveró: “Sería bueno que lo tomaran y lo trajeran para acá. Acá se necesita. Yo a veces me pregunto por qué me pegó a mí, si yo ni lo conocía. Y cuando estaba en el hospital también preguntaba, qué culpa tengo yo de que el hombre anduviera con rabia. Bueno, después supimos que se había tomado 15 whiskys, que le habían robado y por eso estaba enfurecido. Pero qué culpa tengo yo”.

Junto con ello, relató el momento de la agresión: “Yo lo confundí con estos cabros que están en situación de calle, y te dicen: ‘tío tiene un cigarrito, una monedita’. Yo pensé que era uno de ellos. Pasó al lado mío. Hazte a un lado, me dijo. Pasa, le dije, si la vereda es ancha. Como yo tenía dos maestros trabajando adentro, me giré para verlos y siento que me pegó un combo a la maleta y luego el otro...”.

María Vidal, por su lado, instó al imputado de 32 años a “que venga, que sea hombre y que dé la cara. Así como fue tan hombre de pegarle a mi marido, que sea hombre, porque lo que está demostrando es que es un cobarde desquiciado. A mi me gustaría tenerlo al frente, que me diga, que me dé una explicación de por qué a mi marido”.

Asimismo, Vidal recordó que de los Santos cuenta con antecedentes por agresiones a otras personas y cuestionó que en la primera audiencia de formalización el Ministerio Público no haya solicitado la medida cautelar de arraigo nacional contra el imputado, lo que facilitó su salida del país hacia Brasil. “Yo le preguntaría a la fiscal de ese momento, por qué no vio el historial de este hombre, por qué lo soltó al tiro, por qué no lo dejó con orden de arraigo. Así no habría estado pasando lo que ahora está pasando. Ya estaría solucionado este problema. Pero ella no se fijó en eso, solamente lo soltó”, dijo.

Junto con revelar que la próxima semana tienen una cita médica para evaluar la lesión en el ojo de su marido, María Vidal afirmó que continuarán abocados en la causa judicial “hasta que se haga justicia y hasta que este hombre este preso, como debe ser”.