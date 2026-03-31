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    Estación Neptuno ya tiene puertas de andén: Metro finaliza instalación y comienza pruebas técnicas

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva
    Proyecto de Puertas de Andén en estación Neptuno de línea 1. Diego Martin/Aton Chile

    Esta jornada, el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, junto al Gerente General de Metro de Santiago, Felipe Bravo, inspeccionaron la instalación de los 27 módulos de puertas de andén en estación Neptuno de Línea 1, iniciando la fase de pruebas técnicas del proyecto.

    Enfocado en alinear el estándar de operación y seguridad de Línea 1 con el que hoy ofrecen las líneas más modernas de la red, como Línea 3 y Línea 6, la inversión total estimada alcanza los USD 187,7 millones.

    Se espera que el proyecto finalice para 2028.

    “Este tipo de proyectos robustece la red de Metro de Santiago y eleva su posición como uno de los mejores servicios a nivel mundial. Las nuevas puertas en andén entregarán mayor seguridad a los usuarios, ya que evitarán que se produzcan interrupciones en la operación producto de situaciones que ocurran en las vías”, destacó al respecto el ministro De Grange.

    Bravo destacó por su parte que “diversos metros del mundo están incorporando puertas de andén en líneas existentes, y nosotros estamos avanzando en esa misma dirección”.

    De acuerdo al cronograma, en las próximas semanas comenzará comenzará la instalación de los módulos de puertas en el andén sur de la estación San Pablo, y posteriormente continuará la ejecución del segundo andén de Neptuno y luego el resto de las estaciones hacia el oriente.

    Con esto, se espera tener 6 estaciones operativas durante el año 2026, y se estima que en 2028 la totalidad de la Línea 1 contará completamente con puertas de andén.

    Más sobre:NacionalMetro de Santiago

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