Estafa en el Senado: sujetos enviaron correos electrónicos masivos para obtener datos de funcionarios

La Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra realizando una serie de diligencias en el Senado. La alerta a indagar: una estafa que se expandió este martes con envíos masivos de correos electrónicos a los funcionarios administrativos de la sede legislativa.

Acorde a la información obtenida por La Tercera, el modo que utilizaron consiste en el envío de correos a los secretarios y secretarias de los senadores con remitencia del Poder Judicial.

En el contenido de las comunicaciones solicitaron un número de contacto y la descarga de un documento a traves de un link, con el que finalmente hackeaban los teléfonos para luego pedir dinero a otros miembros del Senado.

Además de esto, realizaron llamados a diversos integrantes de la Cámara Alta haciéndose pasar por ministros del Poder Judicial.

Hasta el momento una funcionaria del Senado presentó una denuncia por estafa tras transferir 150 mil pesos.

La investigació está a cargo de la Unidad de Cibercrimen de la PDI de Valparaíso.