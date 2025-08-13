Estudiante resulta con quemaduras tras lanzar molotov en medio de disturbios en liceo Lastarria
Desde Carabineros señalaron que al parecer también habría otro alumno con lesiones tras romper una mampara de vidrio. Ninguno de los estudiantes ha sido identificado.
Un estudiante del liceo José Victorino Lastarria, en la comuna de Providencia, resultó lesionado con una bomba molotov en medio de disturbios. En la protesta, otro alumno se habría herido una mano tras romper una mampara.
Carabineros se encuentra investigando lo ocurrido en el establecimiento educacional la mañana de este miércoles, donde cerca de de las 10.00 horas, estudiantes del establecimiento salieron al exterior a manifestarse.
Así lo indicó la capitán Susana Saenz, de la 19ª Comisaría de Providencia. “Cuando personal COP llega al lugar, ellos (manifestantes) empiezan a lanzar bombas molotov al personal".
“Y al parecer uno de los alumnos, al lanzar la bomba molotov, se le expande la combustión que lleva la bomba molotov, en este caso, la bencina que lleva y al parecer se quema el cuello”, indicó la capitán.
Eso sí, la autoridad policial indicó que no se mantiene información sobre el estudiante, “debido a que cuando sucede esto al alumno lo toman entre ellos y se lo llevan fuera del liceo, por avenida Providencia”.
Por otra parte, la capitán informó que otro alumno se habría lesionado en la protesta, puesto que “al verificar el sitio del suceso, en el ingreso hay sangre al parecer también de un alumno (…) él quebró una mampara de vidrio que está al ingreso, hay bastante sangre en el lugar“, indicó.
La autoridad policial señaló que no hay detenidos ni carabineros lesionados por las manifestaciones y, de momento, se está a la espera de identificar a los alumnos heridos. “Mantenemos búsqueda en los centros asistenciales, si es que algún menor llega con este tipo de lesiones para verificar su estado de salud”, sostuvo.
De momento, personal especializado de Labocar junto con equipo del OS9 se encuentran trabajando en el sitio del suceso.
Desde Transporte Informa alertaron a los conductores que transitan por el lugar de los disturbios concentrados en Av. Nueva Providencia, entre Miguel Claro y Manuel Montt.
“La violencia no es el camino”
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió a la situación e hizo un llamado a detener la violencia en las manifestaciones.
“Chile ha sido testigo de importantes movilizaciones estudiantiles que han cambiado el país, pero se han hecho sobre la base de la masividad, nunca sobre la base de la violencia", sostuvo.
En ese sentido, destacó que “la violencia no es el camino a través del cual se construye un país más justo".
“En democracia todas las personas tienen el legítimo derecho de expresarse con plena libertad, pero no de recurrir a la violencia”, aseveró.
