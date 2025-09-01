Ethan Guo deja la Antártica tras viaje que terminó en tribunales: llegaría en los próximos días a Punta Arenas

El abogado del piloto estadounidense Ethan Guo, Jaime Barrientos, informó que el joven, de 19 años, se encuentra desde este lunes a bordo del rompehielos AGB-46 “Almirante Viel” con destino a Punta Arenas, región de Magallanes.

Según relató la defensa a La Tercera, el joven piloto que estuvo 2 meses y un día en la Antártica, dio por finalizada su estadía esta mañana, y se proyecta que -si no existe contratiempo en la ruta de la embarcación- Guo llegaría al sur de Chile continental el sábado 6 de septiembre.

“Una vez hecho aquello, se trasladará a Santiago, donde permanecerá con un espacio de unos días, para luego regresar a Estados Unidos ”, explicó el abogado Barrientos.

Junto con ello, argumentó que la causa judicial está cerrada y afirmó que Ethan “no ha sido sancionado por ningún tribunal chileno ”. “Él es una persona inocente. Es una persona que celebró una salida alternativa aprobada por el juez de garantía de Punta Arenas y que hará una donación a la fundación Nuestros Hijos”, añadió.

Asimismo, el abogado explicó que el vuelo por el mundo de Ethan culminó en la Antártica. “ Cumplió el objetivo trazado al comienzo de su viaje , que consistía precisamente en arribar y aterrizar en los siete continentes”, sostuvo Barrientos.

Y precisó que “efectivamente hubo una variación porque el plan original consistía en arribar a Antártica desde Ushuaia. Fue una modificación atendida a las situaciones que ya todos conocemos, climáticas y conexión con satelital con los equipos de la aeronave y por ello entonces es que finalmente ese viaje desde Punta Arenas a Ushuaia terminó siendo un vuelo hacia la Antártica”.

Respecto a la avioneta con la que llegó al continente blanco, el abogado Jaime Barrientos indicó que se está buscando una alternativa, asegurando que el director general de la DGAC, el general Carlos Madina, ofreció una solución planteando permitir un vuelo de la aeronave por un piloto chileno que se concretaría en octubre.

El caso de Ethan Guo

Cabe recordar, que el joven de 19 años fue acusado por el Ministerio Público de los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo, estos perpetrados el 28 de junio cuando Guo llegó hasta territorio antártico en su avioneta Cessna.

Fue formalizado quedando la medida cautelar de arraigo nacional y estuvo por más de 60 días en la base aérea Antártica de la FACH porque no tenía los medios para viajar a Punta Arenas.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la suspensión condicional del procedimiento en contra de Ethan Guo el 11 de agosto, la resolución aprobó una salida alternativa: deberá pagar $30.000 dólares (cerca de 30 millones de pesos chilenos) y prohibición de ingreso al país por tres años.