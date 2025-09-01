SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Ethan Guo deja la Antártica tras viaje que terminó en tribunales: llegaría en los próximos días a Punta Arenas

El joven piloto subió abordo del rompehielos Almirante Viel, luego planea trasladarse hasta Santiagi para luego regresar a Estados Unidos.

Javiera ArriazaPor 
Javiera Arriaza

El abogado del piloto estadounidense Ethan Guo, Jaime Barrientos, informó que el joven, de 19 años, se encuentra desde este lunes a bordo del rompehielos AGB-46 “Almirante Viel” con destino a Punta Arenas, región de Magallanes.

Según relató la defensa a La Tercera, el joven piloto que estuvo 2 meses y un día en la Antártica, dio por finalizada su estadía esta mañana, y se proyecta que -si no existe contratiempo en la ruta de la embarcación- Guo llegaría al sur de Chile continental el sábado 6 de septiembre.

“Una vez hecho aquello, se trasladará a Santiago, donde permanecerá con un espacio de unos días, para luego regresar a Estados Unidos”, explicó el abogado Barrientos.

Junto con ello, argumentó que la causa judicial está cerrada y afirmó que Ethan “no ha sido sancionado por ningún tribunal chileno”. “Él es una persona inocente. Es una persona que celebró una salida alternativa aprobada por el juez de garantía de Punta Arenas y que hará una donación a la fundación Nuestros Hijos”, añadió.

Asimismo, el abogado explicó que el vuelo por el mundo de Ethan culminó en la Antártica. “Cumplió el objetivo trazado al comienzo de su viaje, que consistía precisamente en arribar y aterrizar en los siete continentes”, sostuvo Barrientos.

Y precisó que “efectivamente hubo una variación porque el plan original consistía en arribar a Antártica desde Ushuaia. Fue una modificación atendida a las situaciones que ya todos conocemos, climáticas y conexión con satelital con los equipos de la aeronave y por ello entonces es que finalmente ese viaje desde Punta Arenas a Ushuaia terminó siendo un vuelo hacia la Antártica”.

Respecto a la avioneta con la que llegó al continente blanco, el abogado Jaime Barrientos indicó que se está buscando una alternativa, asegurando que el director general de la DGAC, el general Carlos Madina, ofreció una solución planteando permitir un vuelo de la aeronave por un piloto chileno que se concretaría en octubre.

El caso de Ethan Guo

Cabe recordar, que el joven de 19 años fue acusado por el Ministerio Público de los delitos consumados de proporcionar información falsa al control de tierra y aterrizar sin la autorización en aeropuerto o aeródromo, estos perpetrados el 28 de junio cuando Guo llegó hasta territorio antártico en su avioneta Cessna.

Fue formalizado quedando la medida cautelar de arraigo nacional y estuvo por más de 60 días en la base aérea Antártica de la FACH porque no tenía los medios para viajar a Punta Arenas.

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas decretó la suspensión condicional del procedimiento en contra de Ethan Guo el 11 de agosto, la resolución aprobó una salida alternativa: deberá pagar $30.000 dólares (cerca de 30 millones de pesos chilenos) y prohibición de ingreso al país por tres años.

Más sobre:Ethan GuoPunta ArenasAlmirante Viel

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

Los candidaturas al Congreso que fueron aprobadas por el Servel y que enfrentan procesos judiciales

Carabinero saliente frustra robo de vehículo en Cerrillos y hiere a sujeto que lo apuntó con un arma

Sicólogo Giorgio Agostini respira aliviado: Fiscalía comunica decisión de no perseverar en investigación por abuso sexual

Lo más leído

1.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

2.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

4.
Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

5.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Este día vuelve la lluvia a Santiago, según el tiempo

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Qué se sabe de la presunta interferencia rusa que enfrentó el avión de la presidenta de la Comisión Europea

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Esta cámara 4K de seguridad para interiores gira 360° y asegura calidad de imagen sin pagar una suscripción

Servicios

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Conoce los artistas invitados y precios de las entradas para la Semana de la Chilenidad en el Parque Padre Hurtado

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

Fonda Doña Florinda: revisa los precios de las entradas y artistas confirmados por día

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas
Chile

¿Dónde celebrar Fiestas Patrias? Estas son las fondas de la RM con su programación de artistas y precios de las entradas

Cancillería dona al Museo de la Memoria material de prensa de más de 40 países sobre el golpe de Estado

Caso Bruma: tripulantes del Cobra califican de “inescrupulosas” filtraciones de carpeta de investigación

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones
Negocios

La importancia del competidor disruptivo en el mercado de las telecomunicaciones

Presidenta de SQM es optimista de que acuerdo con Codelco se ratifique antes de marzo

Grenergy acuerda venta del 10% de su proyecto estrella, Oasis de Atacama

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes
Tendencias

Roger Federer se convirtió en el séptimo deportista multimillonario de la historia, según Forbes

Cómo Corea del Norte ha ampliado su capacidad de armas nucleares con la ayuda de Rusia

Todo lo que se sabe sobre el terremoto en Afganistán que dejó cientos de víctimas mortales

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz
El Deportivo

El rol de Arturo Vidal, la influencia de Zamorano y el rescate de Aquino: las primeras definiciones de Fernando Ortiz

“Mayores de 55 años”: la ANFP confirma la particular venta de entradas para la Supercopa entre Colo Colo y la U

Repasa los detalles de la presentación de Fernando Ortiz como el nuevo técnico de Colo Colo

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto
Finde

NotCo y Cervecería LOA se juntan para lanzar la primera cerveza sabor terremoto

Katy Perry en Chile: dónde comprar entradas para el concierto de The Lifetimes Tour

Estas son las mejores empanadas de pino de Santiago

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia
Cultura y entretención

Jude Law en la piel de Vladimir Putin: El Mago del Kremlin, el filme que estremeció el Festival de Venecia

La Ola bajo el juicio de los críticos: las opiniones divididas que ha generado la nueva cinta de Sebastián Lelio

“Voy Creciendo”: el renacer luminoso de Rubio llega como primer adelanto de su cuarto LP

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei
Mundo

Un juez federal argentino prohíbe la difusión de las grabaciones a Karina Milei

“Hay muerte en cada hogar”: terremoto en Afganistán deja más de 800 fallecidos y pone a prueba al régimen talibán

Maduro denuncia que ocho barcos de guerra y un submarino nuclear de EE.UU. “apuntan contra Venezuela”

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”