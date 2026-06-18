Evelyn Matthei por presunto tráfico de menores haitianos: “Este no es un caso social, es de seguridad nacional”

La excandidata presidencial y exalcadesa de Providencia, Evelyn Matthei, abordó esta jornada el caso de los vuelos con niños haitianos que ingresaron al país.

Según investiga la Fiscalía, al menos 200 menores de edad habrían ingresado al país desde vuelos provenientes de Haití sin la debida supervisión, ni la documentación requerida, por el motivo de reunificación familiar.

Al respecto, y en conversación con Mega, la excaldesa de Providencia aseguró que este no era un tema para que fuese tratado por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

Más bien, apuntó la exautoridad, era algo que debía atender directamente la máxima autoridad del país.

“Este no es un caso social, es de seguridad nacional” afirmó.

En esto, apuntó que esto “es un caso de posiblemente mafia”, por tanto debiera estar a cargo “del Presidente de la República con el ministro de Seguridad”.