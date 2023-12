Evelyn Matthei sobre postura de Michelle Bachelet para el plebiscito: “Fue utilizada o se prestó voluntariamente para decir algo que no era cierto”

“Es divertido que piensen que me utilizan… no soy ninguna recién nacida, como es evidente al mirarme, y obviamente tengo mis opiniones claritas”.

Así de tajante había sido la ex Presidenta Michelle Bachelet (72) durante esta mañana para salir al paso de quienes la criticaron luego de haber expresado su postura en torno al Plebiscito Constitucional de este domingo.

Y menos de media hora se demoró Evelyn Matthei (70) en retrucar a la ex Mandataria: “Lo que quiero señalar es que claramente ella no está en edad de ser utilizada, pero aquí hay dos posibles opciones: una, ella nunca leyó el texto constitucional y alguien la llevó a cometer un error o, habiendo ella leído estuvo dispuesta a decir cosas que no eran ciertas, porque dijo de frentón muchas cosas que son claramente falsas, como, por ejemplo, que no había una propuesta de igualdad salarial cuando está textual en la nueva propuesta”.

La alcaldesa de Providencia, luego de emitir su voto, insistió en su idea: “Estamos de acuerdo en que no hay edad para ser utilizada, pero fue utilizada o ella se prestó voluntariamente para decir algo que no era cierto”.